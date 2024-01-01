Названо найпопулярніші електромобілі жовтня

У жовтні український автопарк поповнили 4277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%. Втім частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23%, проти 19% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4124 шт. (нових – 969 шт., уживаних – 3155 шт.). Серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

Honda M-NV - 188 од.; Volkswagen ID.4 - 100 од.; Zeekr 001 - 94 од.; BYD Song Plus - 74 од.; Audi Q4 e-tron - 41 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 447 од.; Tesla Model Y - 299 од.; Tesla Model 3 - 281 од.; Hyundai Kona Electric - 195 од.; Volkswagen e-Golf - 182 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.