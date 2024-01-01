Названо найпопулярніші електромобілі жовтня

Honda M-NV
У жовтні український автопарк поповнили 4277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.
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Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%. Втім частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23%, проти 19% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4124 шт. (нових – 969 шт., уживаних – 3155 шт.). Серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- Honda M-NV - 188 од.;
- Volkswagen ID.4 - 100 од.;
- Zeekr 001 - 94 од.;
- BYD Song Plus - 74 од.;
- Audi Q4 e-tron - 41 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf - 447 од.;
- Tesla Model Y - 299 од.;
- Tesla Model 3 - 281 од.;
- Hyundai Kona Electric - 195 од.;
- Volkswagen e-Golf - 182 од.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.