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Названо найпопулярніші електромобілі жовтня

Серед нових електромобілів у першій п’ятірці чотири – китайського походження. Серед вживаних з великим відривом лідирує Nissan Leaf.
Складено рейтинг найпопулярніших електромобілів жовтня - Auto24

Honda M-NV

Євген Гудущан
logo8 листопада, 10:39
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У жовтні український автопарк поповнили 4277 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), повідомляє Укравтопром.

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Відносно минулого року жовтневий попит на електромобілі зменшився на 5%. Втім частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23%, проти 19% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4124 шт. (нових – 969 шт., уживаних – 3155 шт.). Серед 153 комерційних електромобілів новими були лише 17 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили:

  1. Honda M-NV - 188 од.;
  2. Volkswagen ID.4 - 100 од.;
  3. Zeekr 001 - 94 од.;
  4. BYD Song Plus - 74 од.;
  5. Audi Q4 e-tron - 41 од.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. Nissan Leaf - 447 од.;
  2. Tesla Model Y - 299 од.;
  3. Tesla Model 3 - 281 од.;
  4. Hyundai Kona Electric - 195 од.;
  5. Volkswagen e-Golf - 182 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 44,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.

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