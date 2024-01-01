Названы самые популярные электромобили октября

Honda M-NV
В октябре украинский автопарк пополнили 4277 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.
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Относительно прошлого года октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%. Впрочем доля новых машин в регистрациях BEV составила 23%, против 19% в прошлом году.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4124 шт. (новых – 969 шт., подержанных – 3155 шт.). Среди 153 коммерческих электромобилей новыми были только 17 авто.
В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:
- Honda M-NV - 188 ед.;
- Volkswagen ID.4 - 100 ед.;
- Zeekr 001 - 94 ед.;
- BYD Song Plus - 74 ед.;
- Audi Q4 e-tron - 41 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf - 447 ед.;
- Tesla Model Y - 299 ед.;
- Tesla Model 3 - 281 ед.;
- Hyundai Kona Electric - 195 ед.;
- Volkswagen e-Golf - 182 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 44,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.