Названы самые популярные электромобили октября

В октябре украинский автопарк пополнили 4277 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Относительно прошлого года октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%. Впрочем доля новых машин в регистрациях BEV составила 23%, против 19% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4124 шт. (новых – 969 шт., подержанных – 3155 шт.). Среди 153 коммерческих электромобилей новыми были только 17 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

Honda M-NV - 188 ед.; Volkswagen ID.4 - 100 ед.; Zeekr 001 - 94 ед.; BYD Song Plus - 74 ед.; Audi Q4 e-tron - 41 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf - 447 ед.; Tesla Model Y - 299 ед.; Tesla Model 3 - 281 ед.; Hyundai Kona Electric - 195 ед.; Volkswagen e-Golf - 182 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 44,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.