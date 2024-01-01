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Названы самые популярные электромобили октября

Среди новых электромобилей в первой пятерке четыре – китайского происхождения. Среди подержанных с большим отрывом лидирует Nissan Leaf.
Составлен рейтинг самых популярных электромобилей октября - Auto24

Honda M-NV

Евгений Гудущан
logo8 ноября, 10:39
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В октябре украинский автопарк пополнили 4277 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV), сообщает Укравтопром.

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Относительно прошлого года октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%. Впрочем доля новых машин в регистрациях BEV составила 23%, против 19% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4124 шт. (новых – 969 шт., подержанных – 3155 шт.). Среди 153 коммерческих электромобилей новыми были только 17 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

  1. Honda M-NV - 188 ед.;
  2. Volkswagen ID.4 - 100 ед.;
  3. Zeekr 001 - 94 ед.;
  4. BYD Song Plus - 74 ед.;
  5. Audi Q4 e-tron - 41 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  1. Nissan Leaf - 447 ед.;
  2. Tesla Model Y - 299 ед.;
  3. Tesla Model 3 - 281 ед.;
  4. Hyundai Kona Electric - 195 ед.;
  5. Volkswagen e-Golf - 182 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 44,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.

#Новости #Регистриция автомобиля #Электромобиль #Aвтобизнес