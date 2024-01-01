Названо найпопулярніші гібридні авто березня

У березні автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 15% більше, ніж торік.

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Частка нових авто в цій кількості становила 61%, проти 48% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (141 од.). Другий результат у Audi Q8 (87 од.). Третій за популярністю - Suzuki Vitara (75 од.).

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Toyota Prius (63 од.) Також у лідерській трійці: Ford Fusion US (62 од.) та Ford Escape (49 од.).