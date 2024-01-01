Названы самые популярные гибридные автомобили марта

В марте автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 15% больше, чем в прошлом году.

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Доля новых авто в этом количестве составила 61%, против 48% в прошлом году.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (141 ед.). Второй результат у Audi Q8 (87 ед.). Третий по популярности - Suzuki Vitara (75 ед.).

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Toyota Prius (63 ед.) Также в лидерской тройке: Ford Fusion US (62 ед.) и Ford Escape (49 ед.).