Названо найпопулярніші гібридні авто липня

У липні український автопарк поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 11% більше, ніж торік.

Частка нових авто в цій кількості становила 52%, проти 57% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (238 од.) Другий результат у Toyota Yaris Cross (101 од.) Третій за популярністю - Renault Duster (77 од.)

Серед імпортованих вживаних гібридів з пробігом першість у Toyota Prius (82 од.). Також у лідерській трійці: Ford Escape (74 од.) та Toyota RAV-4 (61 од.).