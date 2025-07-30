Економні без розетки: які гібридні авто обирають українці

Легковики з гібридними силовими установками стають все більш популярними як у світі, так і в Україні. Адже вони дозволяють без прив’язки до розетки суттєво економити кошти на пальному. Особливо у міському циклі, де у русі бере активну участь електрична частина приводу, яка акумулює енергію гальмування, а більш ефективний електромотор дозволяє машині рушати з меншими затратами енергії.

Фахівці Інституту досліджень авторинку проаналізували дані за перше півріччя 2025 року та визначили по 10 найпопулярніших моделей таких авто (HEV та PHEV разом) у трьох сегментах: внутрішній ринок, імпорт вживаних авто та продажі нових легковиків.

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Внутрішній ринок

У цій частині нашого авторинку — «гібриди» не наймасовіший товар, їхня частка лише 2%. Проте це все ж не нуль, тим більше якщо зібрати дані про угоди купівлі-продажу за пів року.

Лідирує тут Toyota RAV4 — цілих 949 перепродажів за шість місяців. Високі позиції утримує також Toyota Camry, Ford Fusion (Hybrid + Energi) і класичний гібрид Prius. Також у десятці Chevrolet Volt, Ford C-Max, Audi Q8 та Volvo XC90.

Імпорт вживаних авто

У сегменті вживаних авто, що прибули з-за кордону, список очолює Toyota Prius. З невеликим відривом за цією моделлю – Ford Fusion, американська версія Mondeo, який може бути як самозарядним гібридом HEV (версія Hybryd), так і гібридом з підзарядкою від зовнішнього джерела, що дає автономний хід близько 30-40 км (версія Energi). Також варто відзначити, що зростає попит на KIA Niro і Ford Escape — гібриди, які чудово зарекомендували себе в США і тепер знаходять нове життя в Україні.

Частка легковиків з гібридною силовою установкою вища, ніж на внутрішньому ринку, й складає 4,8% за підсумками перших шести місяців 2025 року.

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Перші реєстрації нових

На відміну від ринку вживаних авто, тут гібриди займають солідну частку 26,5% — тобто понад чверть усіх нових легковиків, які продаються в Україні, мають табличку Hybryd, HSD чи подібну.

Серед моделей пальму першості утримує Toyota RAV4 з показником 1647 нових реєстрацій. Це абсолютний лідер гібридного сегмента в Україні. Далі — з великим відривом — ідуть Nissan Qashqai, Audi Q8 та компактніший Toyota Yaris Cross.

Отже, якщо ви міркуєте над купівлею «гібридного» легковика, або ж займаєтесь торгівлею чи імпортом автомобілів — тепер ви знаєте, які моделі мають найбільший попит серед нових та вживаних на українському авторинку.