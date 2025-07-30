Экономные без розетки: какие гибридные автомобили выбирают украинцы

Легковушки с гибридными силовыми установками становятся все более популярными как в мире, так и в Украине. Ведь они позволяют без привязки к розетке существенно экономить средства на топливе. Особенно в городском цикле, где в движении активно участвует электрическая часть привода, которая аккумулирует энергию торможения, а более эффективный электромотор позволяет машине двигаться с меньшими затратами энергии.

Специалисты Института исследований авторынка проанализировали данные за первое полугодие 2025 года и определили по 10 самых популярных моделей таких авто (HEV и PHEV вместе) в трех сегментах: внутренний рынок, импорт подержанных авто и продажи новых легковушек.

Кстати какие гибриды бывают в Украине

Внутренний рынок

В этой части нашего авторынка - "гибриды" не самый массовый товар, их доля лишь 2%. Однако это все же не ноль, тем более если собрать данные о сделках купли-продажи за полгода.

Лидирует здесь Toyota RAV4 - целых 949 перепродаж за шесть месяцев. Высокие позиции удерживает также Toyota Camry, Ford Fusion (Hybrid + Energi) и классический гибрид Prius. Также в десятке Chevrolet Volt, Ford C-Max, Audi Q8 и Volvo XC90.

Импорт подержанных авто

В сегменте подержанных авто, прибывших из-за рубежа, список возглавляет Toyota Prius. С небольшим отрывом за этой моделью – Ford Fusion, американская версия Mondeo, который может быть как самозарядным гибридом HEV (версия Hybryd), так и гибридом с подзарядкой от внешнего источника, что дает автономный ход около 30-40 км (версия Energi). Также стоит отметить, что растет спрос на KIA Niro и Ford Escape - гибриды, которые прекрасно зарекомендовали себя в США и теперь обретают новую жизнь в Украине.

Доля легковушек с гибридной силовой установкой выше, чем на внутреннем рынке, и составляет 4,8% по итогам первых шести месяцев 2025 года.

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Первые регистрации новых

В отличие от рынка подержанных авто, здесь гибриды занимают солидную долю 26,5% - то есть более четверти всех новых легковушек, которые продаются в Украине, имеют табличку Hybryd, HSD или подобную.

Среди моделей пальму первенства удерживает Toyota RAV4 с показателем 1647 новых регистраций. Это абсолютный лидер гибридного сегмента в Украине. Далее - с большим отрывом - идут Nissan Qashqai, Audi Q8 и компактный Toyota Yaris Cross.

Итак, если вы размышляете над покупкой "гибридной" легковушки, или же занимаетесь торговлей или импортом автомобилей - теперь вы знаете, какие модели пользуются наибольшим спросом среди новых и подержанных на украинском авторынке.