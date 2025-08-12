Названы самые популярные гибридные авто июля

В июле украинский автопарк пополнили более 2,6 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 11% больше, чем в прошлом году.

Доля новых авто в этом количестве составила 52%, против 57% в прошлом году.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (238 ед.) Второй результат у Toyota Yaris Cross (101 ед.) Третий по популярности - Renault Duster (77 ед.)

Среди импортируемых подержанных гибридов с пробегом первенство у Toyota Prius (82 ед.). Также в лидерской тройке: Ford Escape (74 ед.) и Toyota RAV-4 (61 ед.).