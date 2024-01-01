Названо найпопулярніші гібриди травня в Україні

У травні автопарк України поповнили понад 3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 43% більше, ніж торік.

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Частка нових авто в цій кількості становила 60%, проти 55% торік.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (439од.). Другий результат у Nissan Qashqai (91 од.). Третій за популярністю - Audi Q8 (79 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у Toyota Prius (101 од.), Kia Niro (65 од.) та Ford Fusion (59 од.).