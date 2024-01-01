Названы самые популярные гибридные автомобили, которые покупали украинцы в мае

В мае автопарк Украины пополнили более 3 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 43% больше, чем в прошлом году.

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Доля новых авто в этом количестве составила 60%, против 55% в прошлом году.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (439ед.). Второй результат у Nissan Qashqai (91 ед.). Третий по популярности - Audi Q8 (79 ед.)

Среди импортируемых гибридов с пробегом первенство у Toyota Prius (101 ед.), Kia Niro (65 ед.) и Ford Fusion (59 ед.).