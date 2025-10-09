Названо найпопулярніші гібридні авто вересня на українському ринку

Toyota RAV4
У вересні 2025 року український автопарк поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV) — такі дані оприлюднила асоціація «Укравтопром».
Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, що свідчить про подальше зростання попиту на енергоефективні авто.
Гібриди стають нормою
Із загальної кількості зареєстрованих гібридів 52% становили нові автомобілі, тоді як у вересні 2024 року їхня частка сягала 60%. Тобто ринок уживаних гібридів поступово скорочує відрив від нових, що вказує на поступове насичення сегмента і більшу доступність таких машин для пересічних покупців.
Лідери серед нових авто
- Toyota RAV4 — 280 реєстрацій
- Toyota Yaris Cross — 84 реєстрації
- Toyota Camry — 77 реєстрацій
Марка Toyota залишається абсолютним лідером гібридного сегмента в Україні — кожен другий новий гібрид, зареєстрований у вересні, має її емблему. Особливо стабільний попит спостерігається на кросовери, які поєднують ефективність і практичність.
Трійка серед вживаних гібридів
- Toyota Prius — 78 авто
- Ford Escape — 73 авто
- Ford Fusion (US) — 73 авто
У сегменті імпортованих авто з пробігом Prius не здає позицій: модель, яка свого часу започаткувала гібридну еру, досі залишається найпопулярнішою серед уживаних HEV в Україні.
Тенденції ринку
Зростання кількості гібридів пояснюється кількома чинниками — високими цінами на пальне, та прагненням споживачів до економії. Також гібриди купують ті, хто хоче спробувати альтернативу традиційним авто, але ще морально не готовий до купівлі електрички.