Названы самые популярные гибридные авто сентября на украинском рынке

В сентябре 2025 года украинский автопарк пополнили более 2,6 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV) - такие данные обнародовала ассоциация "Укравтопром".

Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что свидетельствует о дальнейшем росте спроса на энергоэффективные авто.

Гибриды становятся нормой

Из общего количества зарегистрированных гибридов 52% составляли новые автомобили, тогда как в сентябре 2024 года их доля достигала 60%. То есть рынок подержанных гибридов постепенно сокращает отрыв от новых, что указывает на постепенное насыщение сегмента и большую доступность таких машин для рядовых покупателей.

Лидеры среди новых авто

Toyota RAV4 - 280 регистраций Toyota Yaris Cross - 84 регистрации Toyota Camry - 77 регистраций

Марка Toyota остается абсолютным лидером гибридного сегмента в Украине - каждый второй новый гибрид, зарегистрированный в сентябре, имеет ее эмблему. Особенно стабильный спрос наблюдается на кроссоверы, которые сочетают эффективность и практичность.

Тройка среди подержанных гибридов

Toyota Prius - 78 авто Ford Escape - 73 авто Ford Fusion (US) - 73 авто

В сегменте импортируемых авто с пробегом Prius не сдает позиций: модель, которая в свое время начала гибридную эру, до сих пор остается самой популярной среди подержанных HEV в Украине.

Тенденции рынка

Рост количества гибридов объясняется несколькими факторами - высокими ценами на топливо, и стремлением потребителей к экономии. Также гибриды покупают те, кто хочет попробовать альтернативу традиционным авто, но еще морально не готов к покупке электрички.