Названо найпопулярніші гібридні авто жовтня

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 1,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 7% більше, ніж торік.

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Частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 59% у жовтні 2023р.

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (261 од.) Другий результат у Nissan Qashqai (82 од.) Третій за популярністю - Toyota Yaris Cross (79 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (54 од.) Також у лідерській трійці: Toyota Prius (46 од.) та Toyota RAV-4 (38 од.).