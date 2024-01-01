Названы самые популярные гибриды октября

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 1,9 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 7% больше, чем в прошлом году.

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Доля новых авто в этом количестве составила 63%, против 59% в октябре 2023г.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (261 ед.) Второй результат у Nissan Qashqai (82 ед.) Третий по популярности - Toyota Yaris Cross (79 ед.)

В регистрациях импортированных подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (54 ед.) Также в лидерской тройке: Toyota Prius (46 ед.) и Toyota RAV-4 (38 ед.).