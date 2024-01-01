Як "свіжі" вживані легковики завезли в Україну

У минулому місяці українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що впродовж липня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 20 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 40%.

Далі йдуть:

Електромобілі – 39%;

Дизельні – 9%;

Гібридні – 8%;

Авто з ГБО – 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: