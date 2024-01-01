Як "свіжі" вживані легковики завезли в Україну

ФОТО: УкрАвтопром|
Tesla Model Y
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22 серпня, 11:29
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У минулому місяці українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
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Нагадаємо, що впродовж липня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 20 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 40%.
Далі йдуть:
- Електромобілі – 39%;
- Дизельні – 9%;
- Гібридні – 8%;
- Авто з ГБО – 4%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 418 од.;
- Tesla Model 3 - 341 од.;
- Mazda CX5 - 201 од.;
- Nissan Rogue - 197 од.;
- Hyundai Kona - 188 од.;
- Volkswagen Tiguan - 168 од.;
- Nissan Leaf - 155 од.;
- Kia Niro - 144 од.;
- Jeep Compass - 130 од.;
- Chevrolet Bolt - 121 од.