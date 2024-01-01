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Як "свіжі" вживані легковики завезли в Україну

Основна частина імпортованих авто мають бензиновий двигун, проте два перших місця посідають електричні моделі.
Складено рейтинг найпопулярніших імпортованих авто віком до 5 років - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo22 серпня, 11:29
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У минулому місяці українці придбали 6,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що впродовж липня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 20 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 40%.

Далі йдуть:

  • Електромобілі – 39%;
  • Дизельні – 9%;
  • Гібридні – 8%;
  • Авто з ГБО – 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 418 од.;
  2. Tesla Model 3 - 341 од.;
  3. Mazda CX5 - 201 од.;
  4. Nissan Rogue - 197 од.;
  5. Hyundai Kona - 188 од.;
  6. Volkswagen Tiguan - 168 од.;
  7. Nissan Leaf - 155 од.;
  8. Kia Niro - 144 од.;
  9. Jeep Compass - 130 од.;
  10. Chevrolet Bolt - 121 од.
#Новини #Автоновинка