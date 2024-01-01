Какие "свежие" б/у легковушки завезли в Украину

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22 августа, 11:29
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В прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.
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Напомним, что в течение июля свою первую регистрацию в Украине прошли 20 тыс. легковых авто с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые авто – 40%.
Далее следуют:
- Электромобили – 39%;
- Дизельные – 9%;
- Гибридные – 8%;
- Авто с ГБО – 4%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 418 ед.;
- Tesla Model 3 - 341 ед.;
- Mazda CX5 - 201 ед.;
- Nissan Rogue - 197 ед.;
- Hyundai Kona - 188 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 168 ед.;
- Nissan Leaf - 155 ед.;
- Kia Niro - 144 ед.;
- Jeep Compass - 130 ед.;
- Chevrolet Bolt - 121 ед.