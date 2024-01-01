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Какие "свежие" б/у легковушки завезли в Украину

Основная часть импортируемых автомобилей - с бензиновым двигателем, однако два первых места занимают электрические модели.
Какие "свежие" б/у легковушки завезли в Украину
Евгений Гудущан
logo22 августа, 11:29
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В прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что в течение июля свою первую регистрацию в Украине прошли 20 тыс. легковых авто с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые авто – 40%.

Далее следуют:

  • Электромобили – 39%;
  • Дизельные – 9%;
  • Гибридные – 8%;
  • Авто с ГБО – 4%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. Tesla Model Y - 418 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 341 ед.;
  3. Mazda CX5 - 201 ед.;
  4. Nissan Rogue - 197 ед.;
  5. Hyundai Kona - 188 ед.;
  6. Volkswagen Tiguan - 168 ед.;
  7. Nissan Leaf - 155 ед.;
  8. Kia Niro - 144 ед.;
  9. Jeep Compass - 130 ед.;
  10. Chevrolet Bolt - 121 ед.
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