Какие "свежие" б/у легковушки завезли в Украину

В прошлом месяце украинцы приобрели 6,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что в течение июля свою первую регистрацию в Украине прошли 20 тыс. легковых авто с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые авто – 40%.

Далее следуют:

Электромобили – 39%;

Дизельные – 9%;

Гибридные – 8%;

Авто с ГБО – 4%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: