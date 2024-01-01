Названо найпопулярніші кольори нових авто в Україні

З реалізованих у І кв. 2025 р. нових легковиків третина були сірого кольору, повідомляє Укравтопром. Лідерство в команді сірих здобув кросовер Toyota RAV-4.

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Білий виявився другим за популярністю – 29% із зареєстрованих нових авто. Найбільш численним з них став Renault Duster.

Автомобілі класичного чорного кольору обрали 17% покупців, і це є третій результат. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Land Cruiser Prado.

На авто у синьому кольорі свій вибір зупинили 7% автомобілістів. Першість серед синіх у Skoda Octavia.

Замикає п'ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легковиків - зелений (6%). Лідером зелених став Renault Duster.