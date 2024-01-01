Названы самые популярные цвета новых авто в Украине

Из реализованных в I кв. 2025 г. новых легковушек треть были серого цвета, сообщает Укравтопром. Лидерство в команде серых получил кроссовер Toyota RAV-4.

Читайте также: Какие цвета выбирали владельцы электромобилей в Украине

Белый оказался вторым по популярности – 29% из зарегистрированных новых авто. Наиболее многочисленным из них стал Renault Duster.

Автомобили классического черного цвета выбрали 17% покупателей, и это третий результат. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado.

На авто в синем цвете свой выбор остановили 7% автомобилистов. Первенство среди синих у Skoda Octavia.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковушек - зеленый (6%). Лидером зеленых стал Renault Duster.