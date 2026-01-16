Названо найпопулярніші кольори нових автомобілів в Україні у 2025 році

За підсумками 2025 року найпопулярнішим кольором нових легкових автомобілів на українському ринку став сірий, повідомляє Укравтопром. Його обрали понад 34 відсотки покупців від загальної кількості реалізованих авто. Лідером серед сірих моделей став електромобіль BYD Song Plus, який продемонстрував високий попит у цьому сегменті.

Друге місце посів білий колір. Майже 30 відсотків нових автомобілів, проданих упродовж року, були саме білого забарвлення. Найбільш масовою моделлю в цій категорії став компактний кросовер Renault Duster, який традиційно зберігає сильні позиції на українському ринку.

Третю сходинку рейтингу зайняв чорний колір із часткою близько 16 відсотків. У цьому сегменті найчастіше реєстрували електричні кросовери Volkswagen ID.Unyx, що свідчить про зростання інтересу до темних кольорів серед покупців електротранспорту.

Четверте місце отримав зелений колір, який охопив приблизно 7 відсотків ринку нових легковиків. Найпопулярнішою моделлю у цьому забарвленні знову став Renault Duster, підтвердивши універсальність моделі для різних споживчих уподобань.

П’ятірку лідерів замикає синій колір із часткою 6 відсотків. Найбільше автомобілів цього кольору було зареєстровано серед моделей Audi Q4, що вказує на попит на більш яскраві відтінки у преміальному сегменті.

Окрім п’ятірки лідерів, до десятки найпопулярніших кольорів 2025 року також увійшли бежевий із часткою близько 3 відсотків, червоний — 2 відсотки, коричневий — 1 відсоток, жовтий — 0,5 відсотка та фіолетовий — 0,4 відсотка. Сукупна частка цих кольорів залишається відносно невеликою, проте вони формують нішевий попит і відображають прагнення окремих покупців до індивідуальності.

Експерти ринку зазначають, що домінування нейтральних кольорів, таких як сірий, білий і чорний, пов’язане з їхньою універсальністю, вищою ліквідністю на вторинному ринку та кращою збереженістю зовнішнього вигляду з часом. Водночас поступове зростання частки яскравіших відтінків може свідчити про зміну споживчих настроїв і розширення модельних лінійок, особливо серед електромобілів.