Раніше з'явився рейтинг найпопулярніших автомобілів в березні 2021 року, тепер же стало відомо, яким кроссоверам і позашляховикам надають перевагу українці з початку року.

Уже котрий місяць поспіль за кількістю перших реєстрацій і угод купівлі-продажу, визначених з відкритих даних ДСЦ МВС, лідирує Nissan Rogue. Ціни на такі авто, випущені після 2014-го року, стартують з 12 500 доларів.

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На другому місці рейтингу - Hyundai Tucson, третю сходинку посів Mitsubishi Outlander. Четверте місце у Nissan Qashqai/Rogue Sport, а на п'ятому місці розташувався Hyundai Santa FE.

В цілому, в порівнянні з попереднім місяцем, глобальних переміщень в списку не відбулося, але Nissan Qashqai, і його американський аналог Rogue Sport, піднявся одразу на 7 позицій.