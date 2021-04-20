Ранее появился рейтинг самых популярных автомобилей в марте 2021 года, теперь же стало известно, каким кроссоверам и внедорожникам отдают предпочтение украинцы с начала года.

Уже который месяц подряд по количеству первых регистраций и сделок купли-продажи, определенных из открытых данных ГСЦ МВД, лидирует Nissan Rogue. Цены на такие авто, выпущенные после 2014-го года, стартуют с 12 500 долларов.

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На втором месте рейтинга – Hyundai Tucson, третью строчку занял Mitsubishi Outlander. Четвертое место – у Nissan Qashqai/Rogue Sport, а на пятом месте расположился Hyundai Santa FE.

В целом, по сравнению с предыдущим месяцем, глобальных перемещений в списке не произошло, но Nissan Qashqai, и его американский аналог Rogue Sport, поднялся сразу на 7 позиций.