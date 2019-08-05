В першій десятці найбільш популярних нових авто більше половини – кросовери.

З початку року в Україні було реалізовано та поставлено на облік 46,3 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє "Укравтопром".

Найбільш популярним новим автомобілем за перші 7 місяців року став KIA Sportage – його зареєстрували майже три тисячі одиниць. Друге і третє місця зайняли теж кросовери – RENAULT Duster та TOYOTA RAV-4. Бюджетні RENAULT Logan та Sandero – лише на четвертому та сьомому місцях відповідно. Зовсім недешевий TOYOTA Land Cruiser Prado також ввійшов у ТОП-10 нових авто цього року.

ТОП-10 найпопулярніших авто в Україні за 7 місяців 2019 року:

Рейтинг

Модель

Продажі, од.

1

KIA Sportage

2917

2

RENAULT Duster

2728

3

TOYOTA RAV-4

2331

4

RENAULT Logan

2079

5

SKODA Octavia

1448

6

HYUNDAI Tucson

1370

7

RENAULT Sandero

1331

8

NISSAN Qashqai

1246

9

TOYOTA Land Cruiser Prado

1061

10

TOYOTA Camry

1013

Нагадаємо, що в липні ринок нових авто виріс на 14%.