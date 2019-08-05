В першій десятці найбільш популярних нових авто більше половини – кросовери.
З початку року в Україні було реалізовано та поставлено на облік 46,3 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє "Укравтопром".
Найбільш популярним новим автомобілем за перші 7 місяців року став KIA Sportage – його зареєстрували майже три тисячі одиниць. Друге і третє місця зайняли теж кросовери – RENAULT Duster та TOYOTA RAV-4. Бюджетні RENAULT Logan та Sandero – лише на четвертому та сьомому місцях відповідно. Зовсім недешевий TOYOTA Land Cruiser Prado також ввійшов у ТОП-10 нових авто цього року.
ТОП-10 найпопулярніших авто в Україні за 7 місяців 2019 року:
|
Рейтинг
|
Модель
|
Продажі, од.
|
1
|
KIA Sportage
|
2917
|
2
|
RENAULT Duster
|
2728
|
3
|
TOYOTA RAV-4
|
2331
|
4
|
RENAULT Logan
|
2079
|
5
|
SKODA Octavia
|
1448
|
6
|
HYUNDAI Tucson
|
1370
|
7
|
RENAULT Sandero
|
1331
|
8
|
NISSAN Qashqai
|
1246
|
9
|
TOYOTA Land Cruiser Prado
|
1061
|
10
|
TOYOTA Camry
|
1013
Нагадаємо, що в липні ринок нових авто виріс на 14%.