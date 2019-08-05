В першій десятці найбільш популярних нових авто більше половини – кросовери.

З початку року в Україні було реалізовано та поставлено на облік 46,3 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє "Укравтопром".

Найбільш популярним новим автомобілем за перші 7 місяців року став KIA Sportage – його зареєстрували майже три тисячі одиниць. Друге і третє місця зайняли теж кросовери – RENAULT Duster та TOYOTA RAV-4. Бюджетні RENAULT Logan та Sandero – лише на четвертому та сьомому місцях відповідно. Зовсім недешевий TOYOTA Land Cruiser Prado також ввійшов у ТОП-10 нових авто цього року.

ТОП-10 найпопулярніших авто в Україні за 7 місяців 2019 року:

Рейтинг Модель Продажі, од. 1 KIA Sportage 2917 2 RENAULT Duster 2728 3 TOYOTA RAV-4 2331 4 RENAULT Logan 2079 5 SKODA Octavia 1448 6 HYUNDAI Tucson 1370 7 RENAULT Sandero 1331 8 NISSAN Qashqai 1246 9 TOYOTA Land Cruiser Prado 1061 10 TOYOTA Camry 1013

Нагадаємо, що в липні ринок нових авто виріс на 14%.