В первой десятке наиболее популярных новых авто более половины – кроссоверы.

С начала года в Украине было реализовано и поставлено на учет 46,3 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает "Укравтопром".

Наиболее популярным новым автомобилем за первые 7 месяцев года стал KIA Sportage – его зарегистрировали почти три тысячи единиц. Второе и третье места заняли тоже кроссоверы – RENAULT Duster и TOYOTA RAV-4. Бюджетные RENAULT Logan и Sandero – лишь на четвертом и седьмом местах соответственно. Совсем недешевый TOYOTA Land Cruiser Prado также вошел в ТОП-10 новых авто этого года.

ТОП-10 самых популярных авто в Украине за 7 месяцев 2019 года:

Рейтинг

Модель

Продажи, ед.

1

KIA Sportage

2917

2

RENAULT Duster

2728

3

TOYOTA RAV-4

2331

4

RENAULT Logan

2079

5

SKODA Octavia

1448

6

HYUNDAI Tucson

1370

7

RENAULT Sandero

1331

8

NISSAN Qashqai

1246

9

TOYOTA Land Cruiser Prado

1061

10

TOYOTA Camry

1013

Напомним, что в июле рынок новых авто вырос на 14%