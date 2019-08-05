В первой десятке наиболее популярных новых авто более половины – кроссоверы.

С начала года в Украине было реализовано и поставлено на учет 46,3 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает "Укравтопром".

Наиболее популярным новым автомобилем за первые 7 месяцев года стал KIA Sportage – его зарегистрировали почти три тысячи единиц. Второе и третье места заняли тоже кроссоверы – RENAULT Duster и TOYOTA RAV-4. Бюджетные RENAULT Logan и Sandero – лишь на четвертом и седьмом местах соответственно. Совсем недешевый TOYOTA Land Cruiser Prado также вошел в ТОП-10 новых авто этого года.

ТОП-10 самых популярных авто в Украине за 7 месяцев 2019 года:

Рейтинг Модель Продажи, ед. 1 KIA Sportage 2917 2 RENAULT Duster 2728 3 TOYOTA RAV-4 2331 4 RENAULT Logan 2079 5 SKODA Octavia 1448 6 HYUNDAI Tucson 1370 7 RENAULT Sandero 1331 8 NISSAN Qashqai 1246 9 TOYOTA Land Cruiser Prado 1061 10 TOYOTA Camry 1013

Напомним, что в июле рынок новых авто вырос на 14%