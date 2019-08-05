В первой десятке наиболее популярных новых авто более половины – кроссоверы.
С начала года в Украине было реализовано и поставлено на учет 46,3 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает "Укравтопром".
Наиболее популярным новым автомобилем за первые 7 месяцев года стал KIA Sportage – его зарегистрировали почти три тысячи единиц. Второе и третье места заняли тоже кроссоверы – RENAULT Duster и TOYOTA RAV-4. Бюджетные RENAULT Logan и Sandero – лишь на четвертом и седьмом местах соответственно. Совсем недешевый TOYOTA Land Cruiser Prado также вошел в ТОП-10 новых авто этого года.
ТОП-10 самых популярных авто в Украине за 7 месяцев 2019 года:
|
Рейтинг
|
Модель
|
Продажи, ед.
|
1
|
KIA Sportage
|
2917
|
2
|
RENAULT Duster
|
2728
|
3
|
TOYOTA RAV-4
|
2331
|
4
|
RENAULT Logan
|
2079
|
5
|
SKODA Octavia
|
1448
|
6
|
HYUNDAI Tucson
|
1370
|
7
|
RENAULT Sandero
|
1331
|
8
|
NISSAN Qashqai
|
1246
|
9
|
TOYOTA Land Cruiser Prado
|
1061
|
10
|
TOYOTA Camry
|
1013
Напомним, что в июле рынок новых авто вырос на 14%