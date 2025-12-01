Названо найпопулярніші нові автомобілі в Європі

Dacia Sandero
Укравтопром оприлюднив жовтневу статистику продажів нових легкових автомобілів у Європі. За підсумками місяця лідером став бюджетний компактний хетчбек Dacia Sandero, який зберігає стабільно високу популярність завдяки поєднанню доступної ціни, простоти конструкції та економічності.
Топ 10 найпопулярніших моделей жовтня:
- Dacia Sandero — 20480 автомобілів
- Volkswagen T-Roc — 18241 автомобіль
- Renault Clio — 16896 автомобілів
- Volkswagen Golf — 16261 автомобіль
- Toyota Yaris Cross — 16181 автомобіль
- Volkswagen Tiguan — 15632 автомобілі
- Peugeot 208 — 15256 автомобілів
- Peugeot 2008 — 15012 автомобілів
- Skoda Octavia — 14697 автомобілів
- Toyota Yaris — 14360 автомобілів
Жовтневий рейтинг демонструє посилення сегмента бюджетних і компактних моделей. Лідерство Dacia Sandero підтверджує тенденцію до раціонального вибору серед європейських автовласників, зумовлену економічною нестабільністю та зростанням вартості обслуговування. У топі значну частку займають кросовери, що пояснюється тривалим попитом на універсальні міські та сімейні автомобілі.
Volkswagen зберігає сильні позиції одразу трьома моделями у десятці, тоді як Toyota демонструє впевнений результат завдяки популярності гібридних силових установок. Повернення Renault Clio у трійку лідерів свідчить про відновлення інтересу до класичних компактів B-класу.