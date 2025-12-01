Укр
Ру

Названо найпопулярніші нові автомобілі в Європі

Лідер рейтингу Dacia Sandero, що свідчить про інтерес до хетчбеків, але у першій десятці чотири кросовера
Рейтинг найпопулярніших нових автомобілів ЄС - Auto24

Dacia Sandero

Євген Гудущан
logo1 грудня, 17:20
logo0
logo0 хв

Укравтопром оприлюднив жовтневу статистику продажів нових легкових автомобілів у Європі. За підсумками місяця лідером став бюджетний компактний хетчбек Dacia Sandero, який зберігає стабільно високу популярність завдяки поєднанню доступної ціни, простоти конструкції та економічності.

Читайте також: Опубліковано рейтинг найпопулярніших автомобілів світу 2025

Топ 10 найпопулярніших моделей жовтня:

  1. Dacia Sandero — 20480 автомобілів
  2. Volkswagen T-Roc — 18241 автомобіль
  3. Renault Clio — 16896 автомобілів
  4. Volkswagen Golf — 16261 автомобіль
  5. Toyota Yaris Cross — 16181 автомобіль
  6. Volkswagen Tiguan — 15632 автомобілі
  7. Peugeot 208 — 15256 автомобілів
  8. Peugeot 2008 — 15012 автомобілів
  9. Skoda Octavia — 14697 автомобілів
  10. Toyota Yaris — 14360 автомобілів

Жовтневий рейтинг демонструє посилення сегмента бюджетних і компактних моделей. Лідерство Dacia Sandero підтверджує тенденцію до раціонального вибору серед європейських автовласників, зумовлену економічною нестабільністю та зростанням вартості обслуговування. У топі значну частку займають кросовери, що пояснюється тривалим попитом на універсальні міські та сімейні автомобілі.

Volkswagen зберігає сильні позиції одразу трьома моделями у десятці, тоді як Toyota демонструє впевнений результат завдяки популярності гібридних силових установок. Повернення Renault Clio у трійку лідерів свідчить про відновлення інтересу до класичних компактів B-класу.

#Автобізнес #Реєстрація авто #Новини