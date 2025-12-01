Названо найпопулярніші нові автомобілі в Європі

Укравтопром оприлюднив жовтневу статистику продажів нових легкових автомобілів у Європі. За підсумками місяця лідером став бюджетний компактний хетчбек Dacia Sandero, який зберігає стабільно високу популярність завдяки поєднанню доступної ціни, простоти конструкції та економічності.

Топ 10 найпопулярніших моделей жовтня:

Dacia Sandero — 20480 автомобілів Volkswagen T-Roc — 18241 автомобіль Renault Clio — 16896 автомобілів Volkswagen Golf — 16261 автомобіль Toyota Yaris Cross — 16181 автомобіль Volkswagen Tiguan — 15632 автомобілі Peugeot 208 — 15256 автомобілів Peugeot 2008 — 15012 автомобілів Skoda Octavia — 14697 автомобілів Toyota Yaris — 14360 автомобілів

Жовтневий рейтинг демонструє посилення сегмента бюджетних і компактних моделей. Лідерство Dacia Sandero підтверджує тенденцію до раціонального вибору серед європейських автовласників, зумовлену економічною нестабільністю та зростанням вартості обслуговування. У топі значну частку займають кросовери, що пояснюється тривалим попитом на універсальні міські та сімейні автомобілі.

Volkswagen зберігає сильні позиції одразу трьома моделями у десятці, тоді як Toyota демонструє впевнений результат завдяки популярності гібридних силових установок. Повернення Renault Clio у трійку лідерів свідчить про відновлення інтересу до класичних компактів B-класу.