Названы самые популярные новые автомобили в Европе

Дачия Сандеро
Укравтопром обнародовал октябрьскую статистику продаж новых легковых автомобилей в Европе. По итогам месяца лидером стал бюджетный компактный хэтчбек Dacia Sandero, который сохраняет стабильно высокую популярность благодаря сочетанию доступной цены, простоты конструкции и экономичности.
Топ 10 самых популярных моделей октября:
- Dacia Sandero - 20480 автомобилей
- Volkswagen T-Roc - 18241 автомобиль
- Renault Clio - 16896 автомобилей
- Volkswagen Golf - 16261 автомобиль
- Toyota Yaris Cross - 16181 автомобиль
- Volkswagen Tiguan - 15632 автомобиля
- Peugeot 208 - 15256 автомобилей
- Peugeot 2008 - 15012 автомобилей
- Skoda Octavia - 14697 автомобилей
- Toyota Yaris - 14360 автомобилей
Октябрьский рейтинг демонстрирует усиление сегмента бюджетных и компактных моделей. Лидерство Dacia Sandero подтверждает тенденцию к рациональному выбору среди европейских автовладельцев, обусловленную экономической нестабильностью и ростом стоимости обслуживания. В топе значительную долю занимают кроссоверы, что объясняется длительным спросом на универсальные городские и семейные автомобили.
Volkswagen сохраняет сильные позиции сразу тремя моделями в десятке, тогда как Toyota демонстрирует уверенный результат благодаря популярности гибридных силовых установок. Возвращение Renault Clio в тройку лидеров свидетельствует о восстановлении интереса к классическим компактам B-класса.