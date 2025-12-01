Укр
Названы самые популярные новые автомобили в Европе

Лидер рейтинга Dacia Sandero, что свидетельствует об интересе к хэтчбекам, но в первой десятке четыре кроссовера
Дачия Сандеро

Евгений Гудущан
logo1 декабря, 17:20
logo0 мин

Укравтопром обнародовал октябрьскую статистику продаж новых легковых автомобилей в Европе. По итогам месяца лидером стал бюджетный компактный хэтчбек Dacia Sandero, который сохраняет стабильно высокую популярность благодаря сочетанию доступной цены, простоты конструкции и экономичности.

Топ 10 самых популярных моделей октября:

  1. Dacia Sandero - 20480 автомобилей
  2. Volkswagen T-Roc - 18241 автомобиль
  3. Renault Clio - 16896 автомобилей
  4. Volkswagen Golf - 16261 автомобиль
  5. Toyota Yaris Cross - 16181 автомобиль
  6. Volkswagen Tiguan - 15632 автомобиля
  7. Peugeot 208 - 15256 автомобилей
  8. Peugeot 2008 - 15012 автомобилей
  9. Skoda Octavia - 14697 автомобилей
  10. Toyota Yaris - 14360 автомобилей

Октябрьский рейтинг демонстрирует усиление сегмента бюджетных и компактных моделей. Лидерство Dacia Sandero подтверждает тенденцию к рациональному выбору среди европейских автовладельцев, обусловленную экономической нестабильностью и ростом стоимости обслуживания. В топе значительную долю занимают кроссоверы, что объясняется длительным спросом на универсальные городские и семейные автомобили.

Volkswagen сохраняет сильные позиции сразу тремя моделями в десятке, тогда как Toyota демонстрирует уверенный результат благодаря популярности гибридных силовых установок. Возвращение Renault Clio в тройку лидеров свидетельствует о восстановлении интереса к классическим компактам B-класса.

