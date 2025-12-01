Названы самые популярные новые автомобили в Европе

Укравтопром обнародовал октябрьскую статистику продаж новых легковых автомобилей в Европе. По итогам месяца лидером стал бюджетный компактный хэтчбек Dacia Sandero, который сохраняет стабильно высокую популярность благодаря сочетанию доступной цены, простоты конструкции и экономичности.

Топ 10 самых популярных моделей октября:

Dacia Sandero - 20480 автомобилей Volkswagen T-Roc - 18241 автомобиль Renault Clio - 16896 автомобилей Volkswagen Golf - 16261 автомобиль Toyota Yaris Cross - 16181 автомобиль Volkswagen Tiguan - 15632 автомобиля Peugeot 208 - 15256 автомобилей Peugeot 2008 - 15012 автомобилей Skoda Octavia - 14697 автомобилей Toyota Yaris - 14360 автомобилей

Октябрьский рейтинг демонстрирует усиление сегмента бюджетных и компактных моделей. Лидерство Dacia Sandero подтверждает тенденцию к рациональному выбору среди европейских автовладельцев, обусловленную экономической нестабильностью и ростом стоимости обслуживания. В топе значительную долю занимают кроссоверы, что объясняется длительным спросом на универсальные городские и семейные автомобили.

Volkswagen сохраняет сильные позиции сразу тремя моделями в десятке, тогда как Toyota демонстрирует уверенный результат благодаря популярности гибридных силовых установок. Возвращение Renault Clio в тройку лидеров свидетельствует о восстановлении интереса к классическим компактам B-класса.