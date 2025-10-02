Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей мира 2025

Рейтинг самых популярных автомобилей и легких коммерческих автомобилей в мире публикует focus2move.com оперируя данными из 162 стран. Данные обновляются на основе последних доступных данных о регистрации, полученных от местных официальных органов власти.

Читайте также: 10 самых популярных кроссоверов 2025 года: рейтинг

Хотя традиционные дизельные и бензиновые модели все еще доминируют в рейтинге 50 лучших, новые электромобили неуклонно растут, поскольку отрасль переходит к электрификации. Однако передовые бренды, такие как BYD и Tesla, столкнулись с трудностями, в частности, из-за замедления продаж из-за пробелов в зарядной инфраструктуре и проблем с глобальной цепочкой поставок.

Глядя на данные с начала года до августа 2025 года, видим Toyota RAV4, которая поднялась на 2 позиции, стала новым лидером рынка (+1,1%). Toyota Corolla заняла второе место (-8,8%). Ford F-Series, который поднялся на 1 позицию, занял 3-е место (+12,2%), а Tesla Model Y, которая опустилась на 2 позиции, заняла 4-е место (-11,3%). Honda CR-V заняла 5-е место (+1%).