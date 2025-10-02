Опубликован рейтинг самых популярных автомобилей мира 2025

Toyota RAV4
Рейтинг самых популярных автомобилей и легких коммерческих автомобилей в мире публикует focus2move.com оперируя данными из 162 стран. Данные обновляются на основе последних доступных данных о регистрации, полученных от местных официальных органов власти.
Хотя традиционные дизельные и бензиновые модели все еще доминируют в рейтинге 50 лучших, новые электромобили неуклонно растут, поскольку отрасль переходит к электрификации. Однако передовые бренды, такие как BYD и Tesla, столкнулись с трудностями, в частности, из-за замедления продаж из-за пробелов в зарядной инфраструктуре и проблем с глобальной цепочкой поставок.
Глядя на данные с начала года до августа 2025 года, видим Toyota RAV4, которая поднялась на 2 позиции, стала новым лидером рынка (+1,1%). Toyota Corolla заняла второе место (-8,8%). Ford F-Series, который поднялся на 1 позицию, занял 3-е место (+12,2%), а Tesla Model Y, которая опустилась на 2 позиции, заняла 4-е место (-11,3%). Honda CR-V заняла 5-е место (+1%).
- Toyota RAV4 – поднялась на 2 позиции (+1,1%)
- Toyota Corolla – поднялась на 1 позицию (-8,8%)
- Ford F-Series – поднялся на 1 позицию (+12,2%)
- Tesla Model Y – опустилась на 2 позиции (-11,3%)
- Honda CR-V (+1%)
- Chevrolet Silverado (+6%)
- Toyota Camry – поднялась на 2 позиции (+11,8%)
- Hyundai Tucson – опустился на 1 позицию (+3,2%)
- Toyota Hilux – опустилась на 1 позицию (+0,8%)
- Kia Sportage (-0,6%)