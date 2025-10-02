Рейтинг найпопулярніших автомобілів світу 2025

Toyota RAV4
Рейтинг найпопулярніших автомобілів та легких комерційних автомобілів у світі публікує focus2move.com оперуючи даними зі 162 країн. Дані оновлюються на основі останніх доступних даних про реєстрації, отриманих від місцевих офіційних органів влади.
Хоча традиційні дизельні та бензинові моделі все ще домінують у рейтингу 50 найкращих, нові електромобілі неухильно зростають, оскільки галузь переходить до електрифікації. Однак передові бренди, такі як BYD та Tesla, зіткнулися з труднощами, зокрема, через уповільнення продажів через прогалини в зарядній інфраструктурі та проблеми з глобальним ланцюгом поставок.
Дивлячись на дані з початку року до серпня 2025 року, бачимо Toyota RAV4, яка піднялася на 2 позиції, стала новим лідером ринку (+1,1%). Toyota Corolla посіла друге місце (-8,8%). Ford F-Series, який піднявся на 1 позицію, посів 3-тє місце (+12,2%), а Tesla Model Y, яка опустилася на 2 позиції, посіла 4-те місце (-11,3%). Honda CR-V посіла 5-те місце (+1%).
- Toyota RAV4 – піднялася на 2 позиції (+1,1%)
- Toyota Corolla – піднялася на 1 позицію (−8,8%)
- Ford F-Series – піднявся на 1 позицію (+12,2%)
- Tesla Model Y – опустилася на 2 позиції (−11,3%)
- Honda CR-V (+1%)
- Chevrolet Silverado (+6%)
- Toyota Camry – піднялася на 2 позиції (+11,8%)
- Hyundai Tucson – опустився на 1 позицію (+3,2%)
- Toyota Hilux – опустилася на 1 позицію (+0,8%)
- Kia Sportage (−0,6%)