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Названо найпопулярніші "свіжі" авто в Україні

Складено рейтинг найпопулярніших імпортованих вживаних авто віком до 5 років.
Складено рейтинг найпопулярніших "свіжих" авто в Україні - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo17 квітня, 12:50
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У І кв. 2025р. українці придбали 12 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 32%
  • Гібридні – 9%;
  • Дизельні – 7%;
  • Авто з ГБО – 2%.

ТОП-10 вживаних авто віком до 5 років:

  1. Tesla Model Y - 1219 од.;
  2. Tesla Model 3 - 717 од.;
  3. Kia Niro - 394 од.;
  4. Nissan Rogue - 342 од.;
  5. Hyundai Kona - 337 од.;
  6. Mazda CX5 - 300 од.;
  7. Chevrolet Bolt - 290 од.;
  8. Volkswagen Tiguan - 264 од.;
  9. Audi E-Tron Sportback - 253 од.;
  10. Audi Q5 - 247 од.
#Новини #Автобізнес