Названо найпопулярніші "свіжі" авто в Україні

Tesla Model Y
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У І кв. 2025р. українці придбали 12 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
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Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 32%
- Гібридні – 9%;
- Дизельні – 7%;
- Авто з ГБО – 2%.
ТОП-10 вживаних авто віком до 5 років:
- Tesla Model Y - 1219 од.;
- Tesla Model 3 - 717 од.;
- Kia Niro - 394 од.;
- Nissan Rogue - 342 од.;
- Hyundai Kona - 337 од.;
- Mazda CX5 - 300 од.;
- Chevrolet Bolt - 290 од.;
- Volkswagen Tiguan - 264 од.;
- Audi E-Tron Sportback - 253 од.;
- Audi Q5 - 247 од.