Названо найпопулярніші "свіжі" авто в Україні

У І кв. 2025р. українці придбали 12 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Які "свіжі" автомобілі купували українці у січні: рейтинг

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.

Далі йдуть:

Бензинові авто – 32%

Гібридні – 9%;

Дизельні – 7%;

Авто з ГБО – 2%.

ТОП-10 вживаних авто віком до 5 років: