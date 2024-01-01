Названы самые популярные "свежие" авто в Украине

Tesla Model Y
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В І кв. 2025г. украинцы приобрели 12 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.
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Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 50%.
Далее следуют:
- Бензиновые авто – 32%
- Гибридные – 9%;
- Дизельные – 7%;
- Авто с ГБО – 2%.
ТОП-10 подержанных авто возрастом до 5 лет:
- Tesla Model Y - 1219 ед.;
- Tesla Model 3 - 717 ед.;
- Kia Niro - 394 ед.;
- Nissan Rogue - 342 ед.;
- Hyundai Kona - 337 ед.;
- Mazda CX5 - 300 ед.;
- Chevrolet Bolt - 290 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 264 ед.;
- Audi E-Tron Sportback - 253 ед.;
- Audi Q5 - 247 ед.