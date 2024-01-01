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Названы самые популярные "свежие" авто в Украине

Составлен рейтинг самых популярных импортируемых подержанных авто в возрасте до 5 лет.
Составлен рейтинг самых популярных "свежих" авто в Украине - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo17 апреля, 12:50
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В І кв. 2025г. украинцы приобрели 12 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 50%.

Далее следуют:

  • Бензиновые авто – 32%
  • Гибридные – 9%;
  • Дизельные – 7%;
  • Авто с ГБО – 2%.

ТОП-10 подержанных авто возрастом до 5 лет:

  1. Tesla Model Y - 1219 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 717 ед.;
  3. Kia Niro - 394 ед.;
  4. Nissan Rogue - 342 ед.;
  5. Hyundai Kona - 337 ед.;
  6. Mazda CX5 - 300 ед.;
  7. Chevrolet Bolt - 290 ед.;
  8. Volkswagen Tiguan - 264 ед.;
  9. Audi E-Tron Sportback - 253 ед.;
  10. Audi Q5 - 247 ед.
#Aвтобизнес #Новости