Названы самые популярные "свежие" авто в Украине

В І кв. 2025г. украинцы приобрели 12 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 50%.

Далее следуют:

Бензиновые авто – 32%

Гибридные – 9%;

Дизельные – 7%;

Авто с ГБО – 2%.

ТОП-10 подержанных авто возрастом до 5 лет: