Какие "свежие" автомобили покупали украинцы в январе: рейтинг

Tesla Model Y
Посилання скопійовано!
В прошлом месяце украинцы приобрели 3,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.
Читайте также: Какие автомобили импортируют из Польши: рейтинг
В течение января свою первую регистрацию в Украине прошли 14 тыс. легковых авто с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли 24% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 48%.
Далее следуют:
- Бензиновые авто – 34%
- Гибридные – 9%;
- Дизельные – 7%;
- Авто с ГБО – 2%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 341 ед.;
- Tesla Model 3 - 179 ед.;
- Mazda CX5 - 96 ед.;
- Nissan Rogue - 96 ед.;
- Kia Niro - 96 ед.;
- Audi E-Tron Sportback - 87 ед.;
- Hyundai Kona - 84 ед.;
- Chevrolet Bolt - 73 ед.;
- Jeep Compass - 70 ед.;
- Audi Q5 - 68 ед.