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Какие "свежие" автомобили покупали украинцы в январе: рейтинг

Сложно рейтинг самых популярных импортируемых подержанных авто возрастом до 5 лет.
Названы самые популярные "свежие" автомобили в Украине - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo20 февраля, 10:24
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В прошлом месяце украинцы приобрели 3,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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В течение января свою первую регистрацию в Украине прошли 14 тыс. легковых авто с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли 24% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 48%.

Далее следуют:

  • Бензиновые авто – 34%
  • Гибридные – 9%;
  • Дизельные – 7%;
  • Авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. Tesla Model Y - 341 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 179 ед.;
  3. Mazda CX5 - 96 ед.;
  4. Nissan Rogue - 96 ед.;
  5. Kia Niro - 96 ед.;
  6. Audi E-Tron Sportback - 87 ед.;
  7. Hyundai Kona - 84 ед.;
  8. Chevrolet Bolt - 73 ед.;
  9. Jeep Compass - 70 ед.;
  10. Audi Q5 - 68 ед.
#Aвтобизнес #Новости