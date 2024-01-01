Какие "свежие" автомобили покупали украинцы в январе: рейтинг

В прошлом месяце украинцы приобрели 3,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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В течение января свою первую регистрацию в Украине прошли 14 тыс. легковых авто с пробегом. Так что, авто в возрасте до 5 лет составляли 24% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 48%.

Далее следуют:

Бензиновые авто – 34%

Гибридные – 9%;

Дизельные – 7%;

Авто с ГБО – 2%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: