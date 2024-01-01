Какие автомобили импортируют из Польши: рейтинг

В Польше в прошлом году сняли с регистрации из-за отчуждения за границу 43 593 легковых и легких коммерческих автомобилей с допустимой максимальной массой до 6 тонн, посчитали IBRM Samar по данным польского Центрального реестра транспортных средств (ЦР ТС). Это на 37,5% меньше по сравнению с предыдущим годом.

2022 год был рекордным в этом плане (более 100 тыс. единиц), и на это определенное влияние имела война в Украине. Это подтверждали и украинские статистические данные: в 2022 году в Украину было ввезено из-за границы и зарегистрировано 404,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, утверждают в Институте исследования авторынка. Более половины из них завезли в Украину в период так называемого нулевого таможенного оформления.

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Какие автомобили чаще всего покидали Польшу?

В рейтинге Топ-5 по маркам расположились:

Volkswagen (5 319 шт.) Ford (4 200 шт.) Renault (3 477 шт.) Skoda (3 304 шт.) Toyota (3 075 шт.).

В группе Топ-5 моделей лидируют коммерческие автомобили:

Iveco Daily (1 522 шт.) Renault Master (1 420 шт.) Mercedes Sprinter (1 376 шт.) Dacia Duster (1 103 шт.) Skoda Fabia (1 025 шт.)

По самым молодым автомобилям (в возрасте до 3 лет), приобретенных в Польше, отчуждение за границу стало самой частой причиной снятия с регистрации – оно составляет аж 95,8% случаев. Стоит отметить, что данные о снятии с регистрации появляются в ЦР ТС с опозданием, поэтому их полное количество еще больше.

В анализируемом периоде индивидуальные снятия с регистрации составили 19,8% случаев (8 651 автомобиль). Подавляющее большинство, а именно 80,2% (34 942 транспортные средства), – это следствие информации, которая поступает из других стран и вручную вносится чиновниками в польскую систему регистрации транспортных средств. Это вызывает значительные задержки в обновлении данных, что признают и сами чиновники.

Данные из баз показывают, что за границу чаще всего выезжают преимущественно автомобили в возрасте несколько лет. Годы выпуска 2021, 2022, 2023 составляли 49,4% случаев снятия с регистрации. Подобную долю – 49,7% – имеют автомобили, снятые с регистрации, принадлежавшие физическим лицам.