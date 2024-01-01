Какие автомобили импортируют из Польши: рейтинг

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Какие авто вывозят из Польши
В Польше в прошлом году сняли с регистрации из-за отчуждения за границу 43 593 легковых и легких коммерческих автомобилей с допустимой максимальной массой до 6 тонн, посчитали IBRM Samar по данным польского Центрального реестра транспортных средств (ЦР ТС). Это на 37,5% меньше по сравнению с предыдущим годом.
2022 год был рекордным в этом плане (более 100 тыс. единиц), и на это определенное влияние имела война в Украине. Это подтверждали и украинские статистические данные: в 2022 году в Украину было ввезено из-за границы и зарегистрировано 404,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, утверждают в Институте исследования авторынка. Более половины из них завезли в Украину в период так называемого нулевого таможенного оформления.
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Какие автомобили чаще всего покидали Польшу?
В рейтинге Топ-5 по маркам расположились:
- Volkswagen (5 319 шт.)
- Ford (4 200 шт.)
- Renault (3 477 шт.)
- Skoda (3 304 шт.)
- Toyota (3 075 шт.).
В группе Топ-5 моделей лидируют коммерческие автомобили:
- Iveco Daily (1 522 шт.)
- Renault Master (1 420 шт.)
- Mercedes Sprinter (1 376 шт.)
- Dacia Duster (1 103 шт.)
- Skoda Fabia (1 025 шт.)
По самым молодым автомобилям (в возрасте до 3 лет), приобретенных в Польше, отчуждение за границу стало самой частой причиной снятия с регистрации – оно составляет аж 95,8% случаев. Стоит отметить, что данные о снятии с регистрации появляются в ЦР ТС с опозданием, поэтому их полное количество еще больше.
В анализируемом периоде индивидуальные снятия с регистрации составили 19,8% случаев (8 651 автомобиль). Подавляющее большинство, а именно 80,2% (34 942 транспортные средства), – это следствие информации, которая поступает из других стран и вручную вносится чиновниками в польскую систему регистрации транспортных средств. Это вызывает значительные задержки в обновлении данных, что признают и сами чиновники.
Данные из баз показывают, что за границу чаще всего выезжают преимущественно автомобили в возрасте несколько лет. Годы выпуска 2021, 2022, 2023 составляли 49,4% случаев снятия с регистрации. Подобную долю – 49,7% – имеют автомобили, снятые с регистрации, принадлежавшие физическим лицам.