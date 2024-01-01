Укр
Ру

Які автомобілі імпортують з Польщі: рейтинг

Аналітики порахували, які автомобілі найчастіше знімають з обліку в польських органах реєстрації для вивозу за кордон. Багато з них потрапляють в Україну.
Рейтинш авто, які виїжджають з Польщі найчастіше - Auto24

ФОТО: Freepik|

Які авто вивозять з Польщі

Станіслав Бучацький
logo27 січня, 10:50
logo0
logo0 хв

У Польщі минулого року зняли з реєстрації через відчуження за кордон 43 593 легкових та легких комерційних автомобілів з допустимою максимальною масою до 6 тонн, порахували IBRM Samar за даними польського Центрального реєстру транспортних засобів (ЦР ТЗ). Це на 37,5% менше порівняно з попереднім роком.

2022 рік був рекордним у цьому плані (понад 100 тис. одиниць), і на це певний вплив мала війна в Україні. Це підтверджували й українські статистичні дані: у 2022 році в Україну було ввезено з-за кордону та зареєстровано 404,8 тис. уживаних легкових автомобілів, стверджують в Інституті дослідження авторинку. Понад половину з них завезли в Україну в період так званого нульового митного оформлення.

Яким страховим компаніям варто довіряти? Тим, хто давно на ринку та має бездоганну репутацію. Страхова компанія ARX вже понад 30 років на ринку (раніше - під назвою АХА-Страхування), з яких 16 є лідером за кількістю чинних полісів КАСКО.

Рекламна інформація

Також цікаво кому можна їздити без "прав" у Польщі"

Які автомобілі найчастіше покидали Польщу?

У рейтингу Топ-5 за марками розташувалися:

  1. Volkswagen (5 319 шт.)
  2. Ford (4 200 шт.)
  3. Renault (3 477 шт.)
  4. Skoda (3 304 шт.)
  5. Toyota (3 075 шт.).

У групі Топ-5 моделей лідирують комерційні автомобілі:

  1. Iveco Daily (1 522 шт.)
  2. Renault Master (1 420 шт.)
  3. Mercedes Sprinter (1 376 шт.)
  4. Dacia Duster (1 103 шт.)
  5. Skoda Fabia (1 025 шт.)

Щодо наймолодших автомобілів (віком до 3 років), придбаних у Польщі, відчуження за кордон стало найчастішою причиною зняття з реєстрації – воно становить аж 95,8% випадків. Варто наголосити, що дані про зняття з реєстрації з’являються в ЦР ТЗ із запізненням, тому їхня повна кількість ще більша.

В аналізованому періоді індивідуальні зняття з реєстрації становили 19,8% випадків (8 651 автомобіль). Переважна більшість, а саме 80,2% (34 942 транспортні засоби), – це наслідок інформації, яка надходить з інших країн і вручну вноситься посадовцями до польської системи реєстрації транспортних засобів. Це спричиняє значні затримки в оновленні даних, що визнають і самі чиновники.

Дані з баз показують, що за кордон найчастіше виїжджають переважно автомобілі віком кілька років. Роки випуску 2021, 2022, 2023 становили 49,4% випадків зняття з реєстрації. Подібну частку – 49,7% – мають автомобілі, зняті з реєстрації, які належали фізичним особам.

#Новини #Автобізнес #Реєстрація авто #Польща