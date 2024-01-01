Які автомобілі імпортують з Польщі: рейтинг

У Польщі минулого року зняли з реєстрації через відчуження за кордон 43 593 легкових та легких комерційних автомобілів з допустимою максимальною масою до 6 тонн, порахували IBRM Samar за даними польського Центрального реєстру транспортних засобів (ЦР ТЗ). Це на 37,5% менше порівняно з попереднім роком.

2022 рік був рекордним у цьому плані (понад 100 тис. одиниць), і на це певний вплив мала війна в Україні. Це підтверджували й українські статистичні дані: у 2022 році в Україну було ввезено з-за кордону та зареєстровано 404,8 тис. уживаних легкових автомобілів, стверджують в Інституті дослідження авторинку. Понад половину з них завезли в Україну в період так званого нульового митного оформлення.

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Які автомобілі найчастіше покидали Польщу?

У рейтингу Топ-5 за марками розташувалися:

Volkswagen (5 319 шт.) Ford (4 200 шт.) Renault (3 477 шт.) Skoda (3 304 шт.) Toyota (3 075 шт.).

У групі Топ-5 моделей лідирують комерційні автомобілі:

Iveco Daily (1 522 шт.) Renault Master (1 420 шт.) Mercedes Sprinter (1 376 шт.) Dacia Duster (1 103 шт.) Skoda Fabia (1 025 шт.)

Щодо наймолодших автомобілів (віком до 3 років), придбаних у Польщі, відчуження за кордон стало найчастішою причиною зняття з реєстрації – воно становить аж 95,8% випадків. Варто наголосити, що дані про зняття з реєстрації з’являються в ЦР ТЗ із запізненням, тому їхня повна кількість ще більша.

В аналізованому періоді індивідуальні зняття з реєстрації становили 19,8% випадків (8 651 автомобіль). Переважна більшість, а саме 80,2% (34 942 транспортні засоби), – це наслідок інформації, яка надходить з інших країн і вручну вноситься посадовцями до польської системи реєстрації транспортних засобів. Це спричиняє значні затримки в оновленні даних, що визнають і самі чиновники.

Дані з баз показують, що за кордон найчастіше виїжджають переважно автомобілі віком кілька років. Роки випуску 2021, 2022, 2023 становили 49,4% випадків зняття з реєстрації. Подібну частку – 49,7% – мають автомобілі, зняті з реєстрації, які належали фізичним особам.