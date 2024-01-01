Які "свіжі" автомобілі купували українці у січні: рейтинг

Tesla Model Y
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У минулому місяці українці придбали 3,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
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Впродовж січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 24% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 48%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто – 34%
- Гібридні – 9%;
- Дизельні – 7%;
- Авто з ГБО – 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 341 од.;
- Tesla Model 3 - 179 од.;
- Mazda CX5 - 96 од.;
- Nissan Rogue - 96 од.;
- Kia Niro - 96 од.;
- Audi E-Tron Sportback - 87 од.;
- Hyundai Kona - 84 од.;
- Chevrolet Bolt - 73 од.;
- Jeep Compass - 70 од.;
- Audi Q5 - 68 од.