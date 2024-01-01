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Які "свіжі" автомобілі купували українці у січні: рейтинг

Складно рейтинг найпопулярніших імпортованих вживаних авто віком до 5 років.
Названо найпопулярніші "свіжі" автомобілі в Україні - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo20 лютого, 10:24
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У минулому місяці українці придбали 3,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Впродовж січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 24% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 48%.

Далі йдуть:

  • Бензинові авто – 34%
  • Гібридні – 9%;
  • Дизельні – 7%;
  • Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 341 од.;
  2. Tesla Model 3 - 179 од.;
  3. Mazda CX5 - 96 од.;
  4. Nissan Rogue - 96 од.;
  5. Kia Niro - 96 од.;
  6. Audi E-Tron Sportback - 87 од.;
  7. Hyundai Kona - 84 од.;
  8. Chevrolet Bolt - 73 од.;
  9. Jeep Compass - 70 од.;
  10. Audi Q5 - 68 од.
#Автобізнес #Новини