Які "свіжі" автомобілі купували українці у січні: рейтинг

У минулому місяці українці придбали 3,3 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Впродовж січня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили 24% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 48%.

Далі йдуть:

Бензинові авто – 34%

Гібридні – 9%;

Дизельні – 7%;

Авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: