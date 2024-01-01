Названо найпопулярніші в Україні нові автомобілі у 2024 році

ФОТО: УкрАвтопром|
Renault Duster
Посилання скопійовано!
Впродовж трьох кварталів 2024 року в Україні було зареєстровано 53 тис. нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.
Читайте також: Названо найпопулярніші автомобільні кольори 2024 року
Бестселером ринку нових легковиків став компактний кросовер Renault Duster, продажі якого у річному вимірюванні збільшились майже на чверть. Також у лідерській трійці - Toyota RAV-4 та Mazda CX5.
До ТОП-10 нових легковиків 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли:
- Renault Duster - 5060 од. (+24,8%);
- Toyota RAV-4 - 3402 од. (+63,1%);
- Mazda CX5 - 1459 од. (+16,3%);
- Volkswagen iD.4 - 1410 од. (-18,8%);
- Kia Sportage - 1315 од. (+75,8%);
- Hyundai Tucson - 1078 од. (-9,2%);
- Toyota Camry - 1069 од. (+20,1%);
- Skoda Octavia - 998 од. (+16,3%);
- Volkswagen Touareg - 966 од. (+17,4%);
- Skoda Kodiaq - 961 од. (+3,2%).