Названо найпопулярніші в Україні нові автомобілі у 2024 році

Впродовж трьох кварталів 2024 року в Україні було зареєстровано 53 тис. нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.

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Бестселером ринку нових легковиків став компактний кросовер Renault Duster, продажі якого у річному вимірюванні збільшились майже на чверть. Також у лідерській трійці - Toyota RAV-4 та Mazda CX5.

До ТОП-10 нових легковиків 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли: