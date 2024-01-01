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Названо найпопулярніші в Україні нові автомобілі у 2024 році

Бестселери перших трьох кварталів 2024 року, у переважній більшості - кросовери. У першій десятці лише один електромобіль.
Складено рейтинг найпопулярніших в Україні автомобілів за 2024 рік - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Renault Duster

Євген Гудущан
logo29 жовтня, 10:20
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Впродовж трьох кварталів 2024 року в Україні було зареєстровано 53 тис. нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє Укравтопром.

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Бестселером ринку нових легковиків став компактний кросовер Renault Duster, продажі якого у річному вимірюванні збільшились майже на чверть. Також у лідерській трійці - Toyota RAV-4 та Mazda CX5.

До ТОП-10 нових легковиків 2024 року, за версією Укравтопрому, увійшли:

  1. Renault Duster - 5060 од. (+24,8%);
  2. Toyota RAV-4 - 3402 од. (+63,1%);
  3. Mazda CX5 - 1459 од. (+16,3%);
  4. Volkswagen iD.4 - 1410 од. (-18,8%);
  5. Kia Sportage - 1315 од. (+75,8%);
  6. Hyundai Tucson - 1078 од. (-9,2%);
  7. Toyota Camry - 1069 од. (+20,1%);
  8. Skoda Octavia - 998 од. (+16,3%);
  9. Volkswagen Touareg - 966 од. (+17,4%);
  10. Skoda Kodiaq - 961 од. (+3,2%).
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