Названы самые популярные в Украине новые автомобили в 2024 году

В течение трех кварталов 2024 года в Украине было зарегистрировано 53 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Укравтопром.

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Бестселлером рынка новых легковушек стал компактный кроссовер Renault Duster, продажи которого в годовом измерении увеличились почти на четверть. Также в лидерской тройке - Toyota RAV-4 и Mazda CX5.

В ТОП-10 новых легковушек 2024 года, по версии Укравтопрома, вошли: