Названы самые популярные в Украине новые автомобили в 2024 году

ФОТО: УкрАвтопром|
Рено Дастер
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В течение трех кварталов 2024 года в Украине было зарегистрировано 53 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Укравтопром.
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Бестселлером рынка новых легковушек стал компактный кроссовер Renault Duster, продажи которого в годовом измерении увеличились почти на четверть. Также в лидерской тройке - Toyota RAV-4 и Mazda CX5.
В ТОП-10 новых легковушек 2024 года, по версии Укравтопрома, вошли:
- Renault Duster - 5060 ед. (+24,8%);
- Toyota RAV-4 - 3402 ед. (+63,1%);
- Mazda CX5 - 1459 ед. (+16,3%);
- Volkswagen iD.4 - 1410 ед. (-18,8%);
- Kia Sportage - 1315 ед. (+75,8%);
- Hyundai Tucson - 1078 ед. (-9,2%);
- Toyota Camry - 1069 ед. (+20,1%);
- Skoda Octavia - 998 ед. (+16,3%);
- Volkswagen Touareg - 966 ед. (+17,4%);
- Skoda Kodiaq - 961 ед. (+3,2%).