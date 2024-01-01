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Названы самые популярные в Украине новые автомобили в 2024 году

Бестселлеры первых трех кварталов 2024 года, в подавляющем большинстве, кроссоверы. В первой десятке только один электромобиль.
Составлен рейтинг самых популярных в Украине автомобилей за 2024 год - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Рено Дастер

Евгений Гудущан
logo29 октября, 10:20
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В течение трех кварталов 2024 года в Украине было зарегистрировано 53 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Укравтопром.

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Бестселлером рынка новых легковушек стал компактный кроссовер Renault Duster, продажи которого в годовом измерении увеличились почти на четверть. Также в лидерской тройке - Toyota RAV-4 и Mazda CX5.

В ТОП-10 новых легковушек 2024 года, по версии Укравтопрома, вошли:

  1. Renault Duster - 5060 ед. (+24,8%);
  2. Toyota RAV-4 - 3402 ед. (+63,1%);
  3. Mazda CX5 - 1459 ед. (+16,3%);
  4. Volkswagen iD.4 - 1410 ед. (-18,8%);
  5. Kia Sportage - 1315 ед. (+75,8%);
  6. Hyundai Tucson - 1078 ед. (-9,2%);
  7. Toyota Camry - 1069 ед. (+20,1%);
  8. Skoda Octavia - 998 ед. (+16,3%);
  9. Volkswagen Touareg - 966 ед. (+17,4%);
  10. Skoda Kodiaq - 961 ед. (+3,2%).
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