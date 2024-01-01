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Названо найпопулярніші в Україні вживані авто зі США

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано майже 2,7 тис. вживаних легковиків зі США.
Складено рейтинг найпопулярніших в Україні авто з США - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo15 листопада, 16:10
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За статистикою, 16% вживаних легковиків, що у жовтні перейшли на українські номери були з США, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з жовтнем 2023 року попит на «американців» з пробігом зменшився майже на 12%.

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Найбільша частка з цієї кількості (42%) - машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 40%. Гібридні - 8%. Дизельним та авто з ГБО належить по 5%.

Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,6 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  1. Tesla Model Y - 285 од.;
  2. Tesla Model 3 - 274 од.;
  3. Jeep Cherokee - 158 од.;
  4. Ford Escape - 151 од.;
  5. Volkswagen Passat - 151 од.;
#Автобізнес #Авто зі США #Новини #Вживані авто