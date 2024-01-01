Названо найпопулярніші в Україні вживані авто зі США

Tesla Model Y
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За статистикою, 16% вживаних легковиків, що у жовтні перейшли на українські номери були з США, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з жовтнем 2023 року попит на «американців» з пробігом зменшився майже на 12%.
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Найбільша частка з цієї кількості (42%) - машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 40%. Гібридні - 8%. Дизельним та авто з ГБО належить по 5%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,6 року.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model Y - 285 од.;
- Tesla Model 3 - 274 од.;
- Jeep Cherokee - 158 од.;
- Ford Escape - 151 од.;
- Volkswagen Passat - 151 од.;