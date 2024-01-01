Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США

По статистике, 16% подержанных легковушек, что в октябре перешли на украинские номера были из США, сообщает Укравтопром. По сравнению с октябрем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом уменьшился почти на 12%.

Читайте также: Какими автомобилями больше всего довольны покупатели в США: рейтинг

Наибольшая доля из этого количества (42%) - машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 40%. Гибридные - 8%. Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 5%.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,6 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали: