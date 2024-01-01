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Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано почти 2,7 тыс. подержанных легковушек из США.
Составлен рейтинг самых популярных в Украине авто из США - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo15 ноября, 16:10
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По статистике, 16% подержанных легковушек, что в октябре перешли на украинские номера были из США, сообщает Укравтопром. По сравнению с октябрем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом уменьшился почти на 12%.

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Наибольшая доля из этого количества (42%) - машины с бензиновыми двигателями. Электромобили охватили 40%. Гибридные - 8%. Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 5%.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,6 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  1. Tesla Model Y - 285 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 274 ед.;
  3. Jeep Cherokee - 158 ед.;
  4. Ford Escape - 151 ед.;
  5. Volkswagen Passat - 151 ед.;
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