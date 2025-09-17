Названо найпопулярніші в Україні вживані авто зі США

ФОТО: Tesla|
Tesla Model Y
Впродовж минулого місяця українці придбали майже 5,1 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у липні 2025р, повідомляє Укравтопром.
Найбільша частка з цієї кількості (46%) - електромобілі.
- Бензинові авто охопили 40%.
- Гібридним авто належить – 7%.
- Дизельним - 4%.
- Авто з ГБО – 3%.
Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,3 року.
В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
- Tesla Model Y - 812 од.;
- Tesla Model 3 - 639 од.;
- Ford Escape - 383 од.;
- Nissan Rogue - 263 од.;
- Tesla Model S - 239 од.