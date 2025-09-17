Укр
Названо найпопулярніші в Україні вживані авто зі США

Три з п’яти перших позицій займають моделі марки Tesla.
Tesla Model Y

Євген Гудущан
17 вересня, 17:15
Впродовж минулого місяця українці придбали майже 5,1 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у липні 2025р, повідомляє Укравтопром.

Найбільша частка з цієї кількості (46%) - електромобілі.

  • Бензинові авто охопили 40%.
  • Гібридним авто належить – 7%.
  • Дизельним - 4%.
  • Авто з ГБО – 3%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,3 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  • Tesla Model Y - 812 од.;
  • Tesla Model 3 - 639 од.;
  • Ford Escape - 383 од.;
  • Nissan Rogue - 263 од.;
  • Tesla Model S - 239 од.
