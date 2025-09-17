Названо найпопулярніші в Україні вживані авто зі США

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 5,1 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у липні 2025р, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Tesla Model Y стала лідером в Україні серед імпортованих авто

Найбільша частка з цієї кількості (46%) - електромобілі.

Бензинові авто охопили 40%.

Гібридним авто належить – 7%.

Дизельним - 4%.

Авто з ГБО – 3%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,3 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили: