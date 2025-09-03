Tesla Model Y стала лідером в Україні серед імпортованих авто

У серпні 2025 року на першу реєстрацію було подано 23,1 тисячі легкових вживаних авто, привезених з-за кордону.

Цей показник фактично рівний (+0,1%) результатам липня поточного року, та на 15,4% менший у порівнянні з аналогічним періодом (серпнем) 2024 року, повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

На діаграмі обсяги імпорту позначені помаранчевими ділянками стовпців. Від початку року обсяги імпорту поступово зростали: з 14,5 тис. легковиків у січні до 22,5 тис. у травні. Далі, у червні, відбулося невелике зменшення темпів, яке зараз змінилося на невелике зростання (або стабілізацію) у липні-серпні.



Динаміка ринку вживаних легкових авто, Україна, 2024-2025

Лідером імпорту з помітним відривом залишається Volkswagen — бренд продовжує домінувати в сегменті вживаних авто завдяки широкому вибору моделей, доступності комплектуючих та хорошій ціні на європейських аукціонах. На другій позиції — Audi, преміум-бренд, який входить до VW Group.

У середній частині рейтингу опинились Nissan, Tesla та BMW. Інтерес до електромобілів, зокрема Tesla, залишається високим, особливо серед мешканців великих міст. Також до десятки увійшли Ford, Renault, Hyundai, Skoda та KIA — моделі цих брендів часто обирають як практичні, надійні та порівняно доступні за вартістю розмитнення.

Tesla Model Y вперше зайняла перше в сегменті імпорту вживаних авто: Volksvagen Golf після тривалого перебування на першій сходинці тепер посунувся на другу позицію. Так, поки рано говорити що це надовго, адже ввезення Tesla зараз стимулює наближення суттєвого подорожчання електромобілів, проте й «Гольф» грав тут не без допомоги своєї електричної версії. Тож спостерігати за цим рейтингом у наступні місяці буде ще цікавіше.

Топ 10 марок свіжопригнаних авто, 08/2025

Далі у списку доволі звиклий набір моделей, де варто відзначити майже однакову кількість перших реєстрацій Skoda Octavia та Tesla Model 3 — хоч машини з цілком різних сімейств та з різною історією, на ринку інтерес до них зараз зрівнявся.

Ще один момент, вартий окремого коментаря — Nissan Leaf виявився вище за Nissan Rogue, який, нагадаємо, кілька років тому був номер один серед свіжопригнаних легковиків. Це не просто статистична випадковість — це ознака того, що українські автомобілісти починають надавати перевагу практичним компактним електромобілям і відходять від думки «мені конче треба «джипа».

Звісно, навряд чи наш ринок колись перейде на «букашки» калібру Matiz чи Fiat-500, але вже помітно що потяг до громіздких та «іміджевих» авто спадає й замінюється на більш раціональні рішення.

Топ 10 моделей свіжопригнаних авто, 08/2025

Середній вік легковиків, які влилися до українського парку впродовж липня 2025 року, вкотре зменшився: з 8,7 року до 8,5 року — щоразу прибувають трішки «новіші» автомобілі.

Щодо преміальних моделей, минулого місяця український автопарк поповнився наступними легковиками цієї категорії: 1 Rolls-Royce, 1 Bentley, 2 Aston-Martin, 4 Lamborghini, та 12 Maserati.