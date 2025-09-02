Скільки нових авто купили у серпні: статистика

ФОТО: Toyota |
Toyota RAV-4
В останній місяць літа 2025 р. українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром. Це на 16% менше, ніж у серпні 2024 р.
Але рік тому на ринку був попит викликаний очікуванням введення додаткових 15% податку при купівлі авто. Відносно липня 2025 р. попит на нові авто зріс на 5%.
Першість на ринку продовжує утримувати Toyota, в потилицю якій дихає BYD.
До ТОП-10 серпня потрапили:
- Toyota - 999 од.;
- BYD - 860 од.;
- Renault - 529 од.;
- Volkswagen - 527 од.;
- Skoda - 407 од.;
- Hyundai - 393 од.;
- BMW - 337 од.;
- Honda - 328 од.;
- Suzuki - 231 од.;
- Audi - 225 од.;
Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster (486 од.). Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.