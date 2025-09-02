Скільки нових авто купили у серпні: статистика

В останній місяць літа 2025 р. українці придбали близько 6,8 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром. Це на 16% менше, ніж у серпні 2024 р.

Але рік тому на ринку був попит викликаний очікуванням введення додаткових 15% податку при купівлі авто. Відносно липня 2025 р. попит на нові авто зріс на 5%.

Першість на ринку продовжує утримувати Toyota, в потилицю якій дихає BYD.

До ТОП-10 серпня потрапили:

Toyota - 999 од.; BYD - 860 од.; Renault - 529 од.; Volkswagen - 527 од.; Skoda - 407 од.; Hyundai - 393 од.; BMW - 337 од.; Honda - 328 од.; Suzuki - 231 од.; Audi - 225 од.;

Бестселером місяця став компактний кросовер Renault Duster (486 од.). Всього з початку року в країні було зареєстровано 46 тис. нових легковиків, що на 3% менше ніж торік.