Сколько новых авто купили в августе: статистика

Рынок новых авто в августе показал рекордный результат за последние 11 месяцев.
Toyota RAV-4

В последний месяц лета 2025 г. украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых авто, сообщает Укравтопром. Это на 16% меньше, чем в августе 2024г.

Но год назад на рынке был спрос вызванный ожиданием введения дополнительных 15% налога при покупке авто. Относительно июля 2025г. спрос на новые авто вырос на 5%.

Первенство на рынке продолжает удерживать Toyota, в затылок которой дышит BYD.

В ТОП-10 августа попали:

  1. Toyota - 999 ед.;
  2. BYD - 860 ед.;
  3. Renault - 529 ед.;
  4. Volkswagen - 527 ед.;
  5. Skoda - 407 ед.;
  6. Hyundai - 393 ед.;
  7. BMW - 337 ед.;
  8. Honda - 328 ед.;
  9. Suzuki - 231 ед.;
  10. Audi - 225 ед.;

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер Renault Duster (486 ед.). Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковушек, что на 3% меньше чем в прошлом году.

