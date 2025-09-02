Сколько новых авто купили в августе: статистика

В последний месяц лета 2025 г. украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых авто, сообщает Укравтопром. Это на 16% меньше, чем в августе 2024г.

Но год назад на рынке был спрос вызванный ожиданием введения дополнительных 15% налога при покупке авто. Относительно июля 2025г. спрос на новые авто вырос на 5%.

Первенство на рынке продолжает удерживать Toyota, в затылок которой дышит BYD.

В ТОП-10 августа попали:

Toyota - 999 ед.; BYD - 860 ед.; Renault - 529 ед.; Volkswagen - 527 ед.; Skoda - 407 ед.; Hyundai - 393 ед.; BMW - 337 ед.; Honda - 328 ед.; Suzuki - 231 ед.; Audi - 225 ед.;

Бестселлером месяца стал компактный кроссовер Renault Duster (486 ед.). Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковушек, что на 3% меньше чем в прошлом году.