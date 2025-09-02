Сколько новых авто купили в августе: статистика

ФОТО: Тойота|
Toyota RAV-4
В последний месяц лета 2025 г. украинцы приобрели около 6,8 тыс. новых легковых авто, сообщает Укравтопром. Это на 16% меньше, чем в августе 2024г.
Но год назад на рынке был спрос вызванный ожиданием введения дополнительных 15% налога при покупке авто. Относительно июля 2025г. спрос на новые авто вырос на 5%.
Первенство на рынке продолжает удерживать Toyota, в затылок которой дышит BYD.
В ТОП-10 августа попали:
- Toyota - 999 ед.;
- BYD - 860 ед.;
- Renault - 529 ед.;
- Volkswagen - 527 ед.;
- Skoda - 407 ед.;
- Hyundai - 393 ед.;
- BMW - 337 ед.;
- Honda - 328 ед.;
- Suzuki - 231 ед.;
- Audi - 225 ед.;
Бестселлером месяца стал компактный кроссовер Renault Duster (486 ед.). Всего с начала года в стране было зарегистрировано 46 тыс. новых легковушек, что на 3% меньше чем в прошлом году.