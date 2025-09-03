Tesla Model Y стала лидером в Украине среди импортируемых автомобилей

В августе 2025 года на первую регистрацию было подано 23,1 тысячи легковых подержанных авто, привезенных из-за рубежа.

Этот показатель фактически равный (+0,1%) результатам июля текущего года, и на 15,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом (августом) 2024 года, сообщают в Институте исследований авторынка.

Кстати сколько новых авто купили в августе

На диаграмме объемы импорта обозначены оранжевыми участками столбцов. С начала года объемы импорта постепенно росли: с 14,5 тыс. легковушек в январе до 22,5 тыс. в мае. Далее, в июне, произошло небольшое уменьшение темпов, которое сейчас изменилось на небольшой рост (или стабилизацию) в июле-августе.



Динамика рынка подержанных легковых авто, Украина, 2024-2025

Лидером импорта с заметным отрывом остается Volkswagen - бренд продолжает доминировать в сегменте б/у авто благодаря широкому выбору моделей, доступности комплектующих и хорошей цене на европейских аукционах. На второй позиции - Audi, премиум-бренд, который входит в VW Group.

В средней части рейтинга оказались Nissan, Tesla и BMW. Интерес к электромобилям, в частности Tesla, остается высоким, особенно среди жителей крупных городов. Также в десятку вошли Ford, Renault, Hyundai, Skoda и KIA - модели этих брендов часто выбирают как практичные, надежные и сравнительно доступные по стоимости растаможки.

Также интересно новый концепт Audi поразил дизайном

Tesla Model Y впервые заняла первое место в сегменте импорта подержанных авто: Volksvagen Golf после длительного пребывания на первой строчке теперь подвинулся на вторую позицию. Так, пока рано говорить что это надолго, ведь ввоз Tesla сейчас стимулирует приближение существенного подорожания электромобилей, однако и "Гольф" играл здесь не без помощи своей электрической версии. Поэтому наблюдать за этим рейтингом в последующие месяцы будет еще интереснее.

Топ 10 марок свежепригнанных авто, 08/2025

Далее в списке довольно привычный набор моделей, где стоит отметить почти одинаковое количество первых регистраций Skoda Octavia и Tesla Model 3 - хотя машины из совершенно разных семейств и с разной историей, на рынке интерес к ним сейчас сравнялся.

Еще один момент, стоит отдельного комментария - Nissan Leaf оказался выше Nissan Rogue, который, напомним, несколько лет назад был номер один среди свежепригнанных легковушек. Это не просто статистическая случайность - это признак того, что украинские автомобилисты начинают отдавать предпочтение практичным компактным электромобилям и отходят от мысли "мне позарез нужен "джип".

Конечно, вряд ли наш рынок когда-то перейдет на "букашки" калибра Matiz или Fiat-500, но уже заметно, что тяга к громоздким и "имиджевым" авто спадает и заменяется на более рациональные решения.

Топ 10 моделей свежепригнанных автомобилей, 08/2025

Средний возраст легковушек, которые влились в украинский парк в течение июля 2025 года, в очередной раз уменьшился: с 8,7 года до 8,5 года - каждый раз прибывают немного "новые" автомобили.

Относительно премиальных моделей, в прошлом месяце украинский автопарк пополнился следующими легковушками этой категории: 1 Rolls-Royce, 1 Bentley, 2 Aston-Martin, 4 Lamborghini, и 12 Maserati.