Новый концепт Audi поразил дизайном: фото, видео

Публичный дебют Audi Concept C состоится на Мюнхенском автосалоне уже 5 сентября. Модель является потрясающим родстером со смелым минималистичным дизайном. Немецкий автопроизводитель говорит, что концепт вдохновлен гоночным болидом Auto Union Type C.

Главная черта автомобиля – вертикальная прямоугольная решетка радиатора. По обеим сторонам есть массивные воздухозаборники, а над ними расположены стройные фары, состоящие из четырех элементов. Они должны стать дизайнерской визитной карточкой, что “определять визуальную идентичность Audi как днем, так и ночью”.

Дополняют формы изящное лобовое стекло с плавным изгибом, а также обтекаемый кузов с плоскими, но одновременно плавными линиями. Жесткая крыша, впервые появившаяся на родстере Audi, разделена на две секции. Они накладываются друг на друга и прячутся сзади в специальной нише. Он работает аналогично Porsche 911 Targa, что не удивительно, учитывая, что оба автомобиля имеют схожий дизайн.

Традиционное заднее стекло отсутствует, ведь его заменили камерами. В салоне также присутствует стиль минимализма. Водитель будет сидеть за переосмысленным рулем за которым расположена малая цифровая панель приборов. Массивный 10,4-дюймовый дисплей можно спрятать, если он не нужен. Также есть цифровой климат-контроль и отделка из алюминия.

Audi, как и другие автопроизводители, отказалась от кожи в пользу стильной тканевой обивки. Кроме концепта, компания также подтвердила планы представить электромобиль начального уровня в следующем году, который будет изготавливаться в Ингольштадте. В 2026 году также появятся новые высокопроизводительные модели, среди которых, вероятно, будут S6 и RS6 Avant.