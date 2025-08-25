Представлена новая Audi Q3 в элегантном исполнении Sportback

Дизайн передней части Q3 Sportback полностью соответствует Q3 SUV и отличается тонкими ДХО, узор которых можно настраивать через центральный дисплей водителя, отдельной секцией матричных фар и сетчатой решеткой радиатора.

В то же время линия крыши, спускающейся от передней стойки, на 29 миллиметров ниже, чем у внедорожника и придает Audi Q3 Sportback еще более спортивного вида и стремительного силуэта. Сзади модель имеет такие же разделенные OLED-фонари, сочетающиеся световой полосой. Логотип также имеет подсветку и создает уникальный узнаваемый стиль Audi.

Салон имеет акустическое остекление, новый селектор КПП справа от руля и унифицированный переключатель работы дворников и освещения слева (подробнее о его работе читайте здесь). Объем багажника составляет 488 литров для обоих и до 1289 литров для Sportback, если сложить спинки заднего ряда, тогда как у SUV этот показатель составляет 1386 литров.

Базовой моделью в семействе Audi Q3 является 1.5 TFSI мощностью 110 кВт (150 л.с.). Этот четырехцилиндровый бензиновый двигатель доступен оснащен технологией мягкого гибрида. Далее в линейке идет Audi Q3 с двигателем 2.0 TDI с такой же мощностью особенно хорошо подходит для поездок на дальние расстояния. Также покупателям доступны гибридные модели с подзарядкой, имеющие системную мощность 200 кВт (271 л.с.).

Они получили батарею в 25,7 кВт-ч, способную заряжаться постоянным током мощностью до 50 кВт. Аккумулятор позволяет Q3 SUV достигать запаса хода на электротяге до 119 километров по циклу WLTP, тогда как Q3 Sportback 5 может проехать до 118 километров.

Опционально кроссоверы можно оснастить спортивной или адаптивной подвеской с двухклапанной регулировкой амортизаторов. Новый Audi Q3 SUV поступит в продажу в октябре, хотя прием заказов уже открыт. Его начальная цена составляет от 44 600 евро, тогда как Audi Q3 Sportback будет стоить от 46 450 евро и поступит к дилерам только в ноябре.