Представлено нову Audi Q3 в елегантному виконанні Sportback

Дизайн передньої частини Q3 Sportback повністю відповідає Q3 SUV й вирізняється тонкими ДХВ, візерунок котрих можна налаштовувати через центральний дисплей водія, окремою секцією матричних фар та сітчастою решіткою радіатора.

Водночас лінія даху, що спускається від передньої стійки, на 29 міліметрів нижча, ніж у позашляховика й надає Audi Q3 Sportback ще спортивнішого вигляду та стрімкого силуету. Позаду модель має такі ж розділені OLED-ліхтарі, що поєднуються світловою смугою. Логотип також має підсвітку й створює унікальний впізнаваний стиль Audi.

Салон має акустичне скління, новий селектор КПП праворуч від керма та уніфікований перемикач роботи двірників та освітлення ліворуч (детальніше про його роботу читайте тут). Об’єм багажник становить 488 літрів для обох й до 1289 літрів для Sportback, якщо скласти спинки заднього ряду, тоді як у SUV цей показник становить 1386 літрів.

Базовою моделлю в сімействі Audi Q3 є 1.5 TFSI потужністю 110 кВт (150 к.с.). Цей чотирициліндровий бензиновий двигун доступний оснащений технологією м’якого гібрида. Далі в лінійці йде Audi Q3 з двигуном 2.0 TDI з такою ж потужністю особливо добре підходить для поїздок на далекі відстані. Також покупцям доступні гібридні моделі з підзарядкою, що мають системну потужність 200 кВт (271 к.с.).

Вони отримали батарею у 25,7 кВт-год, що здатна заряджатися постійним струмом потужністю до 50 кВт. Акумулятор дозволяє Q3 SUV досягати запасу ходу на електротязі до 119 кілометрів за циклом WLTP, тоді як Q3 Sportback 5 може проїхати до 118 кілометрів.

Опційно кросовери можна оснастити спортивною або адаптивною підвіскою з двоклапанним регулюванням амортизаторів. Новий Audi Q3 SUV надійде у продаж у жовтні, хоча прийом замовлень вже відкритий. Його початкова ціна становить від 44 600 євро, тоді як Audi Q3 Sportback коштуватиме від 46 450 євро й надійде до дилерів лише у листопаді.