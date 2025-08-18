Audi Q4 e-tron отримає новий дизайн: фото

Як зазначає Carscoops, цей прототип має більш традиційну задню частину з вертикальними задніми стійками та плоскішим дахом. Очевидно, що стандартний Q4 e-tron буде просторішим для задніх пасажирів за версію Sportback.

Читайте також: Розкрито дизайн нової Audi SQ7

В інших деталях вони майже подібні, адже мають однакові бампери, фари та решітки радіатора. Audi не впровадила для Q4 роздільні фари, що використовуються на їхньому старшому браті Q6 e-tron, але кросовери отримають технологію багатосегментних денних ходових вогнів.

Нова нижня решітка радіатора з шестикутним сітчастим візерунком замінює решітку з горизонтальними планками на поточному Q4. Оновлення, яке є на прототипі Sportback і яке продубльовано тут, — це більший датчик ADAS у верхній частині лобового скла.

Також цікаво: Дешеві вживані Audi в Німеччині та Австрії - це шахраї

На відміну від деяких інших електричних позашляховиків, таких як Ford Mustang Mach-E, Q4 e-tron наразі не пропонує функцію круїз-контролю без використання рук, хоча немає гарантії, що вона з'явиться після рестайлінгу. Проте, що гарантовано з’явиться – це передова мультимедіа. Слід також очікувати деяких покращень запасу ходу на електротязі.