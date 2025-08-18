Audi Q4 e-tron получит новый дизайн: фото

Как отмечает Carscoops, этот прототип имеет более традиционную заднюю часть с вертикальными задними стойками и плоской крышей. Очевидно, что стандартный Q4 e-tron будет просторнее для задних пассажиров, чем версия Sportback.

Читайте также: Раскрыт дизайн новой Audi SQ7

В других деталях они почти подобны, ведь имеют одинаковые бамперы, фары и решетки радиатора. Audi не внедрила для Q4 раздельные фары, используемые на их старшем брате Q6 e-tron, но кроссоверы получат технологию многосегментных дневных ходовых огней.

Новая нижняя решетка радиатора с шестиугольным сетчатым узором заменяет решетку с горизонтальными планками на текущем Q4. Обновление, которое есть на прототипе Sportback и которое продублировано здесь, - это больший датчик ADAS в верхней части лобового стекла.

Также интересно: Дешевые подержанные Audi в Германии и Австрии - это мошенники

В отличие от некоторых других электрических внедорожников, таких как Ford Mustang Mach-E, Q4 e-tron пока не предлагает функцию круиз-контроля без использования рук, хотя нет гарантии, что она появится после рестайлинга. Однако, что гарантированно появится – это передовая мультимедиа. Следует также ожидать некоторых улучшений запаса хода на электротяге.