Раскрыт дизайн новой Audi SQ7

Прототипы новых Audi Q7 и SQ7 неоднократно становились объектами шпионских снимков, но, как рассказывает Carscoops, на этот раз флагманский кроссовер немецкого автопроизводителя заметили практически без камуфляжа. Кузов авто покрыли в тонкую черную пленку, что не скрывает его формы.

SQ7 2027 года имеет широкую решетку радиатора, окруженную разделенными фарами. Пикселизированные светодиодные дневные ходовые огни расположены сверху, а посередине расположены фары с воздухозаборниками. Ниже на спортивном переднем бампере расположено три воздухозаборника, а также датчик по центру.

Профиль отличается более выразительными изгибами и угловатыми складками с толстой задней стойкой. Другие заметные особенности включают массивные 22-дюймовые колеса и дверные ручки в стиле Ford Mustang Mach-E. Сзади есть светодиодные фонари в форме бумеранга и выхлоп с четырьмя трубами.

Шпионы не смогли сделать снимки салона, но по слухам, модель пойдет по следам новых автомобилей, таких как A6 и Q6 e-tron. Это означает, что мы стоит ожидать 11,9-дюймовую цифровую панель приборов, 14,5-дюймовую информационно-развлекательную систему и опциональный 10,9-дюймовый дисплей для переднего пассажира.

Детали силового агрегата остаются неизвестными, но текущий SQ7 имеет 4,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, развивающий 507 л.с 769 Нм крутящего момента и позволяющий модели разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4 секунды и достигать максимальной скорости 250 км/ч.