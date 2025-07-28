Укр
Ру

Audi вскоре представит идейного преемника TT

Ожидается, что Audi готовится представить новую концепцию электрического купе уже этой осенью. Ее рекламируют как TT Moment 2.0, хотя серийная модель не будет новым TT. Вместо этого она, вероятно, будет иметь базу от Porsche 718 Electric.
Audi представит этой осенью новый концепт TT на базе Porsche - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Audi TT

Данила Северенчук
logo28 июля, 17:00
logo0
logo0 мин

Audi прекратила производство TT в 2023 году и теперь есть ряд слухов о потенциальном возрождении модели. Ранее мы уже писали о том, что инженеры немецкого автопроизводителя испытывали тестовый прототип на базе будущего Porsche 718 Electric. Как отмечает Carscoops, хотя считалось, что модель еще не вышла, генеральный директор Audi Гернот Дьолнер недавно сообщил о предстоящем новом автомобиле – TT Moment 2.0.

Подробнее: Новый Audi TT может иметь ДНК Porsche

В интервью Bild Дьолнер сказал, что электрический концепт дебютирует этой осенью, что, вероятно, означает презентацию во время Мюнхенского автосалона. Об автомобиле мало что известно, но, вероятно, он будет больше TT и будет напоминать уменьшенную версию купе/кабриолета A5. Глава компании сказал, что это будет “что-то среднее” между TT и R8.

По слухам, эта новая модель на базе Porsche 718 Electric, и серийный автомобиль должен поступить в производство в течение следующих двух лет. Если все пойдет так, как ожидается, идейный преемник TT может быть значительно спортивнее и предлагаться с системой полного привода с двумя двигателями.

Также интересно: Как будет работать 50% скидка на автогражданку для льготников: разъяснение МТСБУ

Детали туманны, но разработка 718 Electric имеет ряд проблем. Новые сообщения свидетельствуют о том, что выпуск автомобиля был перенесен на 2027 год из-за проблем с аккумулятором. Это может стать большой проблемой, поскольку Porsche уже подтвердил, что нынешние 718 Boxster и 718 Cayman будут сняты с производства в октябре этого года.

#Porsche #Audi #Новости #Aвтоновинки #Фото #Концепции #TT RS Roadster 2019