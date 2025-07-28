Audi вскоре представит идейного преемника TT

Audi прекратила производство TT в 2023 году и теперь есть ряд слухов о потенциальном возрождении модели. Ранее мы уже писали о том, что инженеры немецкого автопроизводителя испытывали тестовый прототип на базе будущего Porsche 718 Electric. Как отмечает Carscoops, хотя считалось, что модель еще не вышла, генеральный директор Audi Гернот Дьолнер недавно сообщил о предстоящем новом автомобиле – TT Moment 2.0.

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В интервью Bild Дьолнер сказал, что электрический концепт дебютирует этой осенью, что, вероятно, означает презентацию во время Мюнхенского автосалона. Об автомобиле мало что известно, но, вероятно, он будет больше TT и будет напоминать уменьшенную версию купе/кабриолета A5. Глава компании сказал, что это будет “что-то среднее” между TT и R8.

По слухам, эта новая модель на базе Porsche 718 Electric, и серийный автомобиль должен поступить в производство в течение следующих двух лет. Если все пойдет так, как ожидается, идейный преемник TT может быть значительно спортивнее и предлагаться с системой полного привода с двумя двигателями.

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Детали туманны, но разработка 718 Electric имеет ряд проблем. Новые сообщения свидетельствуют о том, что выпуск автомобиля был перенесен на 2027 год из-за проблем с аккумулятором. Это может стать большой проблемой, поскольку Porsche уже подтвердил, что нынешние 718 Boxster и 718 Cayman будут сняты с производства в октябре этого года.