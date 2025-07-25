Как будет работать 50% скидка на автогражданку для льготников: разъяснение МТСБУ

Согласно закону “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств” от 21.05.2024 №3720-ІХ, МТСБУ внедрило изменения, касающиеся заключения льготных договоров ОСАГО.

Читайте также: В 2025 году 99,6% полисов автогражданки было оформлено в электронном виде

Начиная с 24 июля 2025, в системе МТСБУ введен функционал автоматизированной проверки наличия действующего договора ОСАГО, заключенного со скидкой 50% для страхователей, имеющих право на льготную стоимость страхования.

Договор с уменьшенной на 50% страховой премией может быть заключен только в отношении одного транспортного средства, принадлежащего страхователю, входящего в перечень лиц, определенных законом как такие, имеющие право на льготу.

При оформлении нового договора ОСАГО со скидкой 50% система автоматически будет проверять, существует ли уже действующий “льготный” договор, заключенный этим лицом. В случае его наличия, применение скидки к новому договору будет невозможным.

Этот функционал будет интегрирован в электронные сервисы страховых компаний и агрегаторов. Если при попытке заключения нового договора скидка 50% не применяется, это может свидетельствовать о наличии действующего “льготного” договора ОСАГО, заключенного ранее.

МТСБУ просит всех участников рынка и страхователей учитывать эти изменения, чтобы избежать недоразумений при оформлении договоров ОСАГО со снижением страховой премии на 50%.